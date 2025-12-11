El Gobierno estalló contra el "avance petrolero ilegal" en las Islas Malvinas y amenazó con acciones internacionales

El Gobierno nacional, a través de la Cancillería , expresó este jueves su "más enérgico rechazo" a la "Decisión Final de Inversión" de dos empresas extranjeras que buscan petróleo en las Islas Malvinas . Las dos compañías esperan extraer petróleo de esos yacimientos en 2028

"La República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida 'Decisión Final de Inversión' anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí, para el desarrollo del yacimiento “Sea Lion” ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las Islas Malvinas, sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina", expresó el comunicado oficial.

El comunicado de la cartera que conduce Pablo Quirno recordó que "toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 (XX) y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización. Dichos instrumentos reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido, e instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones a fin de alcanzar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la controversia."

El Gobierno también pidió a Londres que se abstenga de otorgar “las concesiones de explotación en la plataforma continental argentina, la contratación de proveedores de servicios, y toda otra medida o decisión asociada a las actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina próxima a las Islas Malvinas.

La Cancillería publicó un duro comunicado contra el avance petrolero en las Islas Malvinas.

Además, en el texto se advirtió que “estas medidas constituyen acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación”.

El Gobierno nacional tomará medidas por la explotación petrolera en las Islas Malvinas

El comunicado también apuntó contra las empresas. Según apuntó, “Rockhopper Exploration Plc, que fue declarada clandestina y sus actividades ilegales por medio de la Resolución de la Secretaría de Energía N° 133/2012 y se dispuso su inhabilitación para operar en la República Argentina por un plazo de 20 años a través de la Resolución S.E. N° 456/2013”.

Por otra parte, subrayó que “Navitas Petroleum Lp fue pasible de idénticas sanciones mediante la Resolución S.E. N° 240/2022 por desarrollar operaciones hidrocarburíferas en territorio argentino sin la debida autorización de las autoridades competentes”.

En ese marco, la administración de Javier Milei anunció que tomará acciones legales ante cualquier participación en actividades de exploración o explotación hidrocarburífera no autorizadas en las áreas en disputa, dado que constituye un acto ilícito tanto para el derecho internacional como del ordenamiento jurídico argentino.

“En consecuencia, quienes intervengan o faciliten dichas actividades quedarán expuestos a la adopción de medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones, restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales”, lanzaron.

En ese marco, insistieron con que la intención de avanzar con la explotación de hidrocarburos en áreas bajo disputa constituye “un nuevo acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles, teniendo en cuenta que se trata de recursos naturales no renovables”, por lo que anticiparon que el Gobierno adoptará todas las medidas que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos.

“La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, concluyó la Cancillería argentina.