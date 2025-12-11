En días decisivos por el futuro de Maduro, el Gobierno recibió a la familia de Nahuel Gallo

En el marco de días cruciales que podrían marcar la salida de Nicolás Maduro al frente de Venezuela por la presión de Estados Unidos , el Gobierno recibió este jueves a familiares de Nahuel Gallo , el gendarme argentino que está detenido ilegalmente hace un año en las afueras de Caracas.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , publicó la foto del encuentro y calificó su situación como "inadmisible". "Hace un año que Nahuel Gallo , nuestro gendarme, fue detenido ilegalmente en Venezuela por el régimen de Maduro. Su detención es un hecho inadmisible y una violación directa a su libertad", escribió la funcionaria.

"Hoy recibimos a su familia porque en Argentina no abandonamos a los nuestros: no vamos a parar hasta que Nahuel vuelva a casa", aseguró la sucesora de Patricia Bullrich .

El encuentro se enmarca, además, en la reciente presencia de Javier Milei en la entrega de los Premios Nobel, donde fue distinguida la líder venezolana María Corina Machado . Si bien el presidente argentino no logró su ansiada foto, representó su respaldo a la salida de Maduro al poder y la llegada de un gobierno democrático en el país sudamericano.

La asistencia del líder libertario no pasó desapercibido para Maduro, que apuntó contra Milei . "Me dicen que el ridículo de Milei y el parásito de Mulino se asomaron a la lujosa habitación de su hotel y se fueron en diarrea cuando vieron al pueblo de Noruega en las calles gritando 'El pueblo unido jamás será vencido'".

Crece la preocupación por la situación del gendarme Nahuel Gallo Foto: Archivo Crece la preocupación por la situación del gendarme Nahuel Gallo Foto: Archivo

A su vez, el embajador argentino Carlos Cherniak ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se pronunció este miércoles sobre la detención a la cual calificó como una “desaparición forzada y una violación flagrante del derecho internacional”.

La Cancillería, al cumplirse el lunes un año del hecho, hizo un duro comunicado: "La situación del Cabo Primero Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera ilegal, sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares, constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas. Como ha sido reiteradamente denunciado por nuestro país, la permanencia del gendarme argentino en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional".

"En este marco, la República Argentina ha reclamado en distintos foros internacionales y ha denunciado a los responsables ante los organismos internacionales competentes, así como coordinado múltiples esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación. Entre otras instancias, la Argentina ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -solicitando medidas cautelares urgentes-, ante la Corte Penal Internacional (CPI) -por detención arbitraria y desaparición forzada- y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –por constituir una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo", se agregó en el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores.