El fuerte pedido del Gobierno a un año de la detención de Nahuel Gallo en manos del régimen de Maduro

El Gobierno de Javier Milei reiteró su reclamo internacional por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido hace un año en Venezuela.

A través de un comunicado difundido por los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y de Seguridad, el Gobierno renovó este lunes su pedido por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido el 8 de diciembre de 2023 por autoridades venezolanas cuando intentaba ingresar desde la frontera con Colombia.

El pedido del gobierno de Javier Milei El texto, que evita mencionar directamente al dictador Nicolás Maduro, sostiene que “al cumplirse un año de la detención ilegal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, el Gobierno de la República Argentina expresa su enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional”.

Según la administración nacional, Gallo permanece detenido “sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares”, en un cuadro que calificaron como detención arbitraria e injustificada. “Como ha sido reiteradamente denunciado por nuestro país, la permanencia del gendarme argentino en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional”, agrega el documento.

Reclamo en organismos internacionales El Gobierno detalló que llevó el caso a diversos foros internacionales para exigir su liberación. Entre ellos:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , donde se solicitaron medidas cautelares urgentes.

Corte Penal Internacional (CPI) , con una presentación por detención arbitraria y desaparición forzada.

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, denunciando la violación de derechos humanos. Además, señalaron que se realizaron gestiones diplomáticas con distintos países y organismos multilaterales, aunque por el momento sin respuestas concretas de las autoridades venezolanas.