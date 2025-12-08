Recorte: cómo saber si perderás los subsidios de luz y gas en 2026
El Gobierno Nacional informó cambios en el esquema de subsidios energéticos. Cómo impactará en Mendoza, según el EPRE.
El Gobierno Nacional informó que en enero del 2026 comenzará a aplicar un nuevo esquema de subsidios para la luz y el gas, con modificaciones que implicarán un ajuste para una buena porción de usuarios argentinos y, por ende, mendocinos, quienes deberán pagar la totalidad de la tarifa sin ningún tipo de descuento o aporte nacional.
El dato clave a tener en cuenta es que aquellos familias que tengan ingresos mensuales superiores a las 3 canastas básicas totales (CBT), que son $3,6 millones, se quedarán el mes que viene sin ningún tipo de subsidio energético.
Actualmente, la CBT de una familia tipo 2 (compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, una hija de 8 años y un hijo de 6 años) está en el orden de $1.2 millones; por lo que el límite para acceder a subsidios estará en los $3,6 millones. Pasando en limpio, si una familia tiene ingresos mensuales superiores a ese monto, no tendrá subsidios a la energía.
La diferencia con la situación actual, y que determinará el ajuste, es que actualmente, el umbral de las familias que reciben subsidios para el gas y la luz es de $4,2 millones, que equivale a 3,5 CBT. De esta forma, restará conocer a futuro cuántas familias en Mendoza, que actualmente están dentro de algún esquema de subsidios, quedarán a partir del 1 de enero sin ellos, y deberán pagar la boleta completa.
Fin a los tres tipos de usuarios en subsidios de energía eléctrica
Andrea Salinas, titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), dio detalles a MDZ Club (MDZ Radio) sobre la resolución 484 de la Secretaría de Energía de la Nación, la cual terminará con el esquema de tres tipos de usuarios y subsidios, para pasar a un esquema de dos tipos de usuarios.
Según el esquema actual, los usuarios N1 -de ingresos altos- no tienen ningún tipo de subsidio, ya que perciben ingresos superiores a los $4,2 millones (3,5 CBT). En tanto, hay dos tipos de subsidios diferenciados: los N2 -de Ingresos Bajos-, que perciben ingresos por debajo de los $1,2 millones (1 CBT), que "ingresarán directamente a los subsidios a partir del año que viene" según Salinas; y los N3 -de Ingresos Medios-, que perciben ingresos entre los $1,2 millones y los $4,2 millones.
En enero, habrá dos tipos de usuarios: con subsidios (ingresos hasta $3,6 millones) y sin subsidios (ingresos superiores a los $3,6 millones).
"Nosotros entendemos que todos los usuarios que actualmente están en categoría N2 (ingresos bajos) están incluidos en esta nueva categoría, la cual va a ser una sola para usuarios subsidiados. Ya no vamos a tener tres categorías, sino que solamente vamos a hablar de usuarios subsidiados y usuarios no subsidiados. Pero sí entendemos que habrá alguna modificación con respecto a los N3 (ingresos medios)", planteó.
De igual forma, sostuvo que en el EPRE no tiene aún detalles respecto a cuántos serán los usuarios mendocinos que se quedarán sin subsidios, que son aquellas familias que hoy cobran entre 3,6 millones (3 CBT) y $4,2 millones (3,5 CBT) y que hoy están dentro del segmento N3.
Cambios en los subsidios
El subsidio actual se establece de la siguiente manera:
- N2 (ingresos bajos): subsidio del 65% con un tope de 350 kwh (por encima del tope, se paga tarifa plena en el excedente).
- N3 (ingresos medios): subsidio del 50% en la tarifa con tope de 250 kwh (por encima del tope, se paga tarifa plena en el excedente).
En tanto, el subsidio a partir del 1 de enero será el siguiente:
- Salarios hasta 3 CBT: subsidio del 50% con tope variable: hasta 300 kwh en verano e invierno; y hasta 150 kwh en otoño y primavera.
Usuarios con o sin subsidios a la luz en Mendoza
En la provincia hay 590.000 usuarios residenciales, que corresponden al 85% de toda la provincia, según indicó la titular del EPRE, que están distribuidos en las siguientes categorías:
- N1 (ingresos altos - sin subsidios): 38% (224.200 usuarios)
- N2 (ingresos bajos): 40% (236.000 usuarios)
- N3 (ingresos medios): 22% (129.800 usuarios)