Recorte: cómo saber si perderás los subsidios de luz y gas en 2026

El Gobierno Nacional informó que en enero del 2026 comenzará a aplicar un nuevo esquema de subsidios para la luz y el gas , con modificaciones que implicarán un ajuste para una buena porción de usuarios argentinos y, por ende, mendocinos, quienes deberán pagar la totalidad de la tarifa sin ningún tipo de descuento o aporte nacional.

El dato clave a tener en cuenta es que aquellos familias que tengan ingresos mensuales superiores a las 3 canastas básicas totales (CBT), que son $3,6 millones, se quedarán el mes que viene sin ningún tipo de subsidio energético.

Actualmente, la CBT de una familia tipo 2 (compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, una hija de 8 años y un hijo de 6 años) está en el orden de $1.2 millones; por lo que el límite para acceder a subsidios estará en los $3,6 millones. Pasando en limpio, si una familia tiene ingresos mensuales superiores a ese monto, no tendrá subsidios a la energía.

La diferencia con la situación actual, y que determinará el ajuste, es que actualmente, el umbral de las familias que reciben subsidios para el gas y la luz es de $4,2 millones, que equivale a 3,5 CBT. De esta forma, restará conocer a futuro cuántas familias en Mendoza , que actualmente están dentro de algún esquema de subsidios, quedarán a partir del 1 de enero sin ellos, y deberán pagar la boleta completa.

Andrea Salinas, titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), dio detalles a MDZ Club (MDZ Radio) sobre la resolución 484 de la Secretaría de Energía de la Nación, la cual terminará con el esquema de tres tipos de usuarios y subsidios, para pasar a un esquema de dos tipos de usuarios.

Según el esquema actual, los usuarios N1 -de ingresos altos- no tienen ningún tipo de subsidio, ya que perciben ingresos superiores a los $4,2 millones (3,5 CBT). En tanto, hay dos tipos de subsidios diferenciados: los N2 -de Ingresos Bajos-, que perciben ingresos por debajo de los $1,2 millones (1 CBT), que "ingresarán directamente a los subsidios a partir del año que viene" según Salinas; y los N3 -de Ingresos Medios-, que perciben ingresos entre los $1,2 millones y los $4,2 millones.

En enero, habrá dos tipos de usuarios: con subsidios (ingresos hasta $3,6 millones) y sin subsidios (ingresos superiores a los $3,6 millones).

"Nosotros entendemos que todos los usuarios que actualmente están en categoría N2 (ingresos bajos) están incluidos en esta nueva categoría, la cual va a ser una sola para usuarios subsidiados. Ya no vamos a tener tres categorías, sino que solamente vamos a hablar de usuarios subsidiados y usuarios no subsidiados. Pero sí entendemos que habrá alguna modificación con respecto a los N3 (ingresos medios)", planteó.

De igual forma, sostuvo que en el EPRE no tiene aún detalles respecto a cuántos serán los usuarios mendocinos que se quedarán sin subsidios, que son aquellas familias que hoy cobran entre 3,6 millones (3 CBT) y $4,2 millones (3,5 CBT) y que hoy están dentro del segmento N3.

Cambios en los subsidios

El subsidio actual se establece de la siguiente manera:

N2 (ingresos bajos): subsidio del 65% con un tope de 350 kwh (por encima del tope, se paga tarifa plena en el excedente).

N3 (ingresos medios): subsidio del 50% en la tarifa con tope de 250 kwh (por encima del tope, se paga tarifa plena en el excedente).

En tanto, el subsidio a partir del 1 de enero será el siguiente:

Salarios hasta 3 CBT: subsidio del 50% con tope variable: hasta 300 kwh en verano e invierno; y hasta 150 kwh en otoño y primavera.

Usuarios con o sin subsidios a la luz en Mendoza

En la provincia hay 590.000 usuarios residenciales, que corresponden al 85% de toda la provincia, según indicó la titular del EPRE, que están distribuidos en las siguientes categorías: