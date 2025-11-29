Quiénes podrán recibir los subsidios a la luz y el gas en 2026

El Gobierno anunció un cambio en la política de subsidios a las tarifas de luz y gas : a partir de enero de 2026, desaparecerá la segmentación por ingresos y solo un grupo de hogares seguirá con ayuda estatal. La medida fue oficializada a través de la resolución 484 publicada en el Boletín Oficial.

Así, el esquema actual que divide a los usuarios en tres niveles (ingresos altos, medios y bajos) quedará sin efecto. En su reemplazo, solo habrá dos categorías: hogares subsidiados y hogares que pagarán la tarifa plena .

Con el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) , el acceso a la tarifa subsidiada quedará restringido a los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) , que según los datos de octubre del Indec equivalen a 3.641.397 pesos mensuales .

En la actualidad, hay 9,24 millones de usuarios de electricidad y 5,13 millones de gas natural que reciben asistencia estatal, con un tope de ingresos de hasta 3,5 CBT (unos 4,25 millones de pesos). Con el cambio, ese umbral bajará y solo quienes estén por debajo de las tres CBT podrán acceder al beneficio.

No . Las personas ya inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tendrán que volver a anotarse: sus datos serán migrados de forma automática, aunque podrán actualizarlos mediante declaración jurada.

¿Qué pasará con los beneficiarios del Programa Hogar?

Los beneficiarios del Programa Hogar, más de 3,3 millones de usuarios, pasarán al nuevo régimen, con la promesa oficial de "reglas más claras y homogéneas", protección estatal y mayor previsibilidad en el impacto de su consumo en la factura.

¿Cómo será la bonificación en la factura de luz?

Para los hogares con subsidios, la bonificación será del 50 por ciento en la factura de energía eléctrica, aplicada sobre un bloque de 300 kWh mensuales en verano e invierno, y de 150 kWh en otoño y primavera.

¿Cómo funcionará el subsidio al gas?

En el caso del gas, la bonificación también será del 50 por ciento durante los meses de mayor consumo (de abril a septiembre). En los meses de bajo consumo, no habrá subsidios. Además, el precio del gas para los hogares subsidiados se mantendrá estable durante todo el año.

¿Habrá alguna bonificación extra durante 2026?

Sí. Durante enero de 2026, habrá una bonificación extra del 25 por ciento en las tarifas de luz y gas natural, de manera excepcional. Así, la tarifa de luz tendrá un subsidio total del 75 por ciento y el gas (que no cuenta con subsidios en verano) tendrá un descuento del 25 por ciento en el primer mes del año.

¿Cómo será la transición del subsidio adicional?

El plus del 25 por ciento que se aplicará en enero se reducirá 2 por ciento por mes hasta desaparecer en diciembre de 2026. Desde el Gobierno explicaron que el objetivo es evitar saltos bruscos en las facturas, especialmente en los meses de mayor consumo.

¿Quiénes pagarán tarifa plena sin subsidios?

Los usuarios sin subsidios serán aquellos con ingresos familiares superiores a tres CBT (más de 3.641.397 pesos mensuales). Este grupo deberá abonar el costo completo de la energía eléctrica y el gas natural sin ningún tipo de asistencia estatal.

¿Cuándo entra en vigencia el nuevo esquema?

El nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) entrará en vigencia a partir de enero de 2026, con la aplicación inmediata de la bonificación adicional del 25 por ciento que se irá reduciendo progresivamente durante el año.