Causa Andis: la insólita explicación de Diego Spagnuolo sobre la máquina de billetes y los audios "con IA"

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ), Diego Spagnuolo , presentó por primera vez un descargo escrito ante el juez federal Sebastián Casanello tras la polémica de las presuntas coimas. Habló de la famosa máquina de contar billetes y denunció que hubo audios manipulados con inteligencia artificial.

Spagnuolo ya había sido indagado, aunque en esa instancia decidió no declarar. Ahora, a cuatro meses del escándalo, buscó dejar asentada su versión a la espera de la definición de su situación procesal, mientras permanece imputado como presunto jefe de una asociación ilícita.

“Niego categóricamente haber intervenido, participado, promovido, facilitado o permitido cualquier irregularidad en los procedimientos de contratación de ANDIS”, sostuvo el exfuncionario en su escrito.

El extitular de Andis, Diego Spagnuolo, explicó por qué tenía una máquina de contar billetes en su domicilio.

En esa línea, también rechazó haber intervenido en ninguna de las etapas del sistema de compras: “Yo no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra ni tenía acceso operativo a SIIPFIS”, afirmó.

Para Spagnuolo, la acusación se basa en un supuesto “materialmente imposible”, ya que le atribuye funciones que, según dijo, corresponden a otras áreas del organismo, como la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, que estaba a cargo de Daniel Garbellini, otro de los imputados.

“Pretender que actuaba bajo mis órdenes carece de sustento y sólo evidencia un intento de forzar una cadena de mando inexistente”, insistió.

El exfuncionario también defendió el origen de su patrimonio que, según planteó, fue adquirido antes de su designación en Andis. No obstante, el punto fuerte de este apartado del escrito fue su explicación sobre por qué contaba con una máquina de contar billetes en su casa, que fue uno de sus bienes secuestrados tras un allanamiento.

Dijo que la había comprado en 2022, cuando realizaba tareas administrativas en la Asociación Civil Cooperadora del Sistema de Salud Malvinas Argentinas, donde debía contabilizar grandes cantidades de efectivo de baja denominación.

Según afirmó, la máquina debía ser retirada por personal de la entidad una vez terminado su vínculo, pero reprochó que “eso nunca ocurrió”.

La sorpresiva denuncia de Diego Spagnuolo sobre los audios difundidos

Spagnuolo volvió a tocar el tema que desató el escándalo: los audios. En su escrito, sostuvo que las grabaciones donde se lo escucha hablar de presuntos sobornos pagados por droguerías fueron manipulados, editados y alterados con inteligencia artificial, y exigió que sean sometidos a una pericia que determine su origen y autenticidad.

“Afirmar que los cuestionados audios no han sido valorados por la fiscalía y el juzgado resulta tan absurdo como pretender tapar el sol con la mano”, lanzó, en referencia a la importancia que se les otorgó para impulsar la investigación.

Pese a que la investigación se basó en distintas pruebas, Spagnuolo reclamó que el escándalo por el presunto direccionamiento de compras hacia cuatro droguerías “reconoce su origen en esos audios”, que, según él, son falsos.