"No me hagas karinearte", el polémico audio que complica a Ornella Calvete en la causa Andis por supuestas coimas

La citación a indagatoria por la causa Andis de la ex funcionaria de Economía suma tensión tras la difusión de un polémico audio.

La Justicia Federal avanza sobre un nuevo tramo de la investigación por supuestas coimas en la Andis, luego de que se conociera un audio que involucra a Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales acusados. La exfuncionaria del Ministerio de Economía deberá presentarse a indagatoria el próximo 19 de diciembre en Comodoro Py.

El expediente sumó en las últimas horas una prueba considerada clave: un mensaje de voz en el que Calvete utiliza el alias “Pedro” para referirse a su padre y afirma: “Escúchame Pedro, si no me atendés me quedo el 3%, no me hagas karinearte la comisión”. Ese audio forma parte del material que motivó la convocatoria judicial dispuesta por el juez Sebastián Casanello, en línea con otras medidas ordenadas en el marco de la causa.

Calvete Miguel Angel Calvete Calvete se desempeñaba como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial dentro de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Su renuncia se produjo luego de un allanamiento en su domicilio, donde agentes federales secuestraron unos 700.000 dólares en efectivo y diversas monedas extranjeras, un hallazgo que agregó presión al expediente.

La agenda de indagatorias incluye además a Diego Martín D’Giano y Patricia Canevasio, citados para el 18 de diciembre, y a Julio César Viera, convocado para el mismo día que Calvete. Estas declaraciones se suman a una serie de medidas ordenadas por el magistrado para reconstruir el origen de los audios que dieron inicio a la causa.