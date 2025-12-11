"No me hagas karinearte", el polémico audio que complica a Ornella Calvete en la causa Andis por supuestas coimas
La citación a indagatoria por la causa Andis de la ex funcionaria de Economía suma tensión tras la difusión de un polémico audio.
La Justicia Federal avanza sobre un nuevo tramo de la investigación por supuestas coimas en la Andis, luego de que se conociera un audio que involucra a Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales acusados. La exfuncionaria del Ministerio de Economía deberá presentarse a indagatoria el próximo 19 de diciembre en Comodoro Py.
Escuchá el audio de la polémica
Avance de las indagatorias en el caso Andis
El expediente sumó en las últimas horas una prueba considerada clave: un mensaje de voz en el que Calvete utiliza el alias “Pedro” para referirse a su padre y afirma: “Escúchame Pedro, si no me atendés me quedo el 3%, no me hagas karinearte la comisión”. Ese audio forma parte del material que motivó la convocatoria judicial dispuesta por el juez Sebastián Casanello, en línea con otras medidas ordenadas en el marco de la causa.
Calvete se desempeñaba como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial dentro de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Su renuncia se produjo luego de un allanamiento en su domicilio, donde agentes federales secuestraron unos 700.000 dólares en efectivo y diversas monedas extranjeras, un hallazgo que agregó presión al expediente.
La agenda de indagatorias incluye además a Diego Martín D’Giano y Patricia Canevasio, citados para el 18 de diciembre, y a Julio César Viera, convocado para el mismo día que Calvete. Estas declaraciones se suman a una serie de medidas ordenadas por el magistrado para reconstruir el origen de los audios que dieron inicio a la causa.
La intervención de la Cámara Federal
La Cámara Federal ordenó recientemente a Casanello avanzar en la verificación técnica del material presentado por la defensa de Spagnuolo, quien fue uno de los primeros señalados en las denuncias. Los camaristas remarcaron que la causa se originó a partir de una denuncia basada en trascendidos periodísticos y que aún no se determinó si los audios incorporados fueron manipulados, editados o generados de manera artificial.
Reclamos de la defensa y medidas pendientes
La defensa de Spagnuolo, a cargo de Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, sostuvo que los audios incorporados presentan “ausencia de metadatos” y señales de edición que afectarían su autenticidad. También advirtió que podrían provenir de una interceptación ilegal y que no se contó con autorización ni verificación técnica al momento de incorporarlos al expediente.
Estas objeciones llevaron a que la Cámara señale la necesidad de un peritaje integral antes de avanzar con nuevas decisiones procesales. El objetivo es determinar si el contenido corresponde a grabaciones auténticas o a material alterado, un punto que resulta decisivo para definir el rumbo judicial.
En paralelo, el juez mantiene bajo análisis otras líneas de investigación vinculadas al circuito de presuntas coimas, los vínculos internos y las comunicaciones entre los implicados, mientras se aguarda el resultado de los peritajes ordenados y la ronda de indagatorias prevista para mediados de diciembre.