Andis: citan a indagatoria a la hija de Miguel Calvete.

El Juez Sebastián Casanello citó a indagatoria a Ornella Calvete, ex funcionaria del Ministerio de Economía en la causa por el presunto desvío de recursos millonarios destinados a programas para personas con discapacidad.

Ornella, hija de Miguel Calvete quien durante varios años estuvo al frente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo, fue convocada para el próximo viernes 19 de diciembre, hasta hace pocas semanas ejerció como directora Nacional de Desarrollo Regional y sectorial de la cartera económica y su dimisión se vio motivada tras el hallazgo de 700 mil dólares, 20 millones de pesos y 4 llaves de cajas de seguridad durante un allanamiento el pasado 9 de octubre.