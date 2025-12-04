Andis: el médico mendocino detenido insistió con el cese de su arresto domiciliario.

La defensa de Pablo Atachabahian participó de una audiencia ante la Cámara Federal Porteña, donde además adelantó que quiere declarar en el expediente.

El abogado del urólogo mendocino, Pablo Atchabahian, insistió en el cese de la detención domiciliaria dispuesta por el juez Sebastián Casanello desde el 14 de noviembre, tras sostener la inexistencia de riesgo de fuga ni de entorpecer la investigación.

Ante los camaristas Roberto Boico, Eduardo Farah y Martin Irurzun, el defensor Mariano Fragueiro Frías señalo que su cliente, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita, tiene toda la disposición de declarar, al tiempo que desestimó convertirse en un arrepentido.

En su exposición ante la sala II del tribunal de alzada, Fragueiro Frías sostuvo que Pablo Atchabahian no tuvo vínculo alguno con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei ni con el asesor Eduardo “Lule” Menem y que “no hay absolutamente nada que se le pueda sindicar, que lo vincule con personas de la importancia de los nombres que estoy mencionando”.

El defensor apuntó contra el dictamen del fiscal de instrucción Franco Picardi, donde señaló que Atchabahian “se quiso evadir de la justicia”. “Es una mentira”, indicó Fragueiro Frías quien en ningún momento descartó que no se siga investigando y enfatizó que a su cliente lo encontraron en su casa, el domicilio que figura en su DNI y que fue allanado al tiempo que insistió que el urólogo necesita defenderse y aseguro que no va a profugarse.

De la audiencia que presenció MDZ, también participó el fiscal ante la Cámara Federal Porteña, José Luis Agüero Iturbe, quien señalo que no se debe hacer lugar al pedido de la defensa y mantener el arresto domiciliario.