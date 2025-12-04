Axel Kicillof se mostró frente a la Casa Rosada y apuntó contra Milei: "No tienen el coraje de atendernos"

Tras lograr el endeudamiento para 2026, el gobernador bonaerense asistió a la Plaza de Mayo, en el marco del aniversario del nacimiento de Hebe de Bonafini. Se mostró con las Madres de Plaza de Mayo.

Horas después de lograr finalmente la aprobación del endeudamiento para 2026, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se mostró este jueves por la tarde frente a Casa Rosada, en el marco de un acto por el aniversario del nacimiento de Hebe de Bonafini. Participó de la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo.

Durante su recorrida, el mandatario provincial habló con los medios presentes sobre sus cruces con el Gobierno nacional, que lo excluyó de sus reuniones con los gobernadores.

"Le he pedido, creo que públicamente, cinco o seis veces reuniones de trabajo al presidente, a ver si tiene la capacidad de reunirse con el gobernador de la provincia que más habitantes tiene y que más está sufriendo esta política económica. Porque la provincia Buenos Aires es una provincia productiva, nunca desde que asumió Milei mencionó la palabra producción o industria, así que hoy tenemos despidos, cierres de fábrica. Es realmente algo que que es inédito, ¿no? Un presidente de la nación, sus ministerios, cierran fábricas y fábricas y fábricas, se pierden ya casi un cuarto de millón de puestos de trabajo en la Argentina", señaló Kicillof.

Madres de Plaza de Mayo presentes en el acto con Kicillof. Foto: MDZ Madres de Plaza de Mayo presentes en el acto con Kicillof. Foto: MDZ El gobernador buscó mostrar diferencias con el Ejecutivo y aseguró que él no margina a los intendentes opositores: "Siempre hemos asistido y acompañado a los municipios de todos los signos políticos, a diferencia de los que hacen desde la Rosada, que ni tienen el coraje de atendernos".

"A él lo eligieron para presidente, a mí para gobernador. Tiene la obligación de atender, no por mí ni por mi pertenencia política, sino porque iría en representación de 17 millones de argentinos que habitan en la provincia de Buenos Aires", recalcó Kicillof, quien afirmó que la gestión libertaría les incumplió a todas las provincias las medidas que iba a tomar a cambio de apoyo parlamentario: "Ya pasó varias veces la necesidad de Milei de aprobar leyes, y, entonces, estas negociaciones, que lo han dicho otros gobernadores, les prometían cosas que no eran promesas espurias, eran lo que las provincias tienen adeudado de nación, y nunca les cumplieron, a nadie le cumplieron. Estaba dibujado".