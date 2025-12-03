Tras largas horas de espera, diputados daría luz verde al endeudamiento de Axel Kicillof

Tras la conferencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof pidiéndole a los legisladores que avancen con el endeudamiento de más de 3 mil millones de dólares para la provincia de Buenos Aires, la desconfianza entre las diferentes tribus peronistas y la oposición a las promesas del gobernador a cambio de que le den luz verde al endeudamiento hizo que se traben los acuerdos preexistentes y obliguen a los negociadores de calle 6 a volver a renegociar todo en la casa de leyes bonaerense

Del martes al “súper miércoles” legislativo que quería Kicillof algo había cambiado en la Cámara Baja bonaerense, y los votos que permitían al oficialísimo llegar al número mágico de 62 voluntades que posibiliten los dos tercios necesarios para darle media sanción en diputados al endeudamiento ya no estaban.

La fractura de los bloques opositores “amigos” , especialmente el radical de Somos Buenos Aires, en esta aventura de intercambiar cargos por votos pusieron a la oposición más dura a un voto de trabar lo solicitado por el gobernador para poder transitar holgadamente los dos años de mandato que le quedan por delante.

A esto debemos sumar que el intendente de San Nicolás, Santiago Pasaglia en uso de licencia en diputados volvió a su banca para votar en contra, "Si depende de mí voltear la ampliación de cargos, voy a asumir para votar en contra", dijo Pasaglia en elpatio de la Legislatura para posteriormente confirmar que había presentado en presidencia la nota para poder volver a sentarse en su banca. Desplazando a su suplente la radical Belén Malaisi que a priori votaría por la positiva

Pero la cosa no terminaba ahí, los bloques mayoritarios opositores como el PRO y La Libertad Avanza solo iba a votar por el roleo de la deuda, es decir le iba a dar luz verde al endeudamiento para pagar la deuda contraída por la administración de María Eugenia Vidal y no iban a votar un nuevo endeudamiento de la provincia para gastos corrientes. Eso sí, daban su apoyo a los fondos frescos para los municipios y que sean de libre disponibilidad, como se habían acordado previamente luego de semanas de negociaciones con los emisarios del ejecutivo.

La Coalición Civica iría por el mismo camino que violetas y amarillos, así lo confirmó a MDZ uno de los diputados del bloque tras el pedido a las 15 de un cuarto intermedio sin hora.

Alexis Guerrera

Las versiones que circularon en radio pasillo cubrían todos los abanicos de posibilidades. Iban desde “está trabado porque Kicillof no quiere la bicameral” pedida por La Cámpora para hacer el seguimiento de los fondos a los intendentes; a decir que propios y opositores desconfiaban de “las promesas” del gobernador por la ampliación del directorio del Banco Provincia de Buenos Aires y los demás cargos del ejecutivo que les corresponden las diferentes fuerzas políticas “ Si no vienen con algo escrito y cerrado no podemos votarle nada. Kicillof nunca cumplió con sus promesas” sostenía un referente de la oposición.

Hasta él no tienen los votos y están negociando los dos tercios. Es decir algunos diputados de la oposición se van tener que ausentar del recinto para habilitar los dos tercios. Ya que el endeudamiento necesita los dos tercios de los legisladores presentes y no de la totalidad del cuerpo.

Ahora tras más de 7 horas de espera y luego de re re redactar los nuevos artículos que posibiliten la aprobación del endeudamiento pedido por Kicillof, en la Cámara Baja bonaerense se preparan para dar luz verde, en una larga sesión, al pedido del gobernador y girarlo al Senado, donde las voluntades estarían para convertirlo en Ley el endeudamiento en la madrugada del jueves.