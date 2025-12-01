Causa Andis: indagaron a un exfuncionario clave por presuntas maniobras con proveedores

La Justicia indagó a Roger Edgar Grant, señalado como pieza central en un esquema que habría favorecido a un grupo reducido de proveedores dentro de la Andis.

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi indagaron al excoordinador de Gestión de Urgencias de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Roger Edgar Grant, señalado como un eslabón clave en las presuntas irregularidades atribuidas al organismo.

Según el dictamen fiscal, Grant actuaba como ejecutor directo de las órdenes impartidas por el entonces titular de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, al intervenir en maniobras de corrupción.

diego spagnuolo Un exfuncionario de Diego Spagnuolo en la Andis fue indagado por su presunta participación en un esquema de maniobras irregulares con proveedores. Andis Las presuntas maniobras con proveedores del exfuncionario de la Andis En concreto, la imputación señala que Grant cumplió instrucciones precisas de Garbellini y participó en el armado de compulsas, habilitación de proveedores y manipulación de los tiempos del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS) de la Andis.

En ese marco, habría participado de un esquema de consultas y decisiones articuladas con otros funcionarios para favorecer a un conjunto reducido de droguerías, e incluso registrado en documentación secuestrada a uno de los presuntos organizadores de la maniobra.

Además, la fiscalía destacó que su nombre aparece asociado a comunicaciones internas que evidencian la influencia de actores privados sobre su tarea cotidiana dentro de la agencia, lo que lo apunta como un actor indispensable para la ejecución administrativa del engranaje investigado.