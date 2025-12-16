Quedó oficializada la ley del Presupuesto 2026 en Mendoza
La Provincia de Mendoza oficializó el Presupuesto correspondiente al ejercicio 2026 mediante la Ley Nº 9681.
Mendoza sancionó la Ley Nº 9681, que establece el Presupuesto correspondiente al ejercicio 2026. La norma fue aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados y publicada este martes en el Boletín Oficial, quedando así formalmente vigente.
El presupuesto provincial define el marco financiero y administrativo para el funcionamiento del Estado durante el próximo año, estableciendo la previsión de recursos y la autorización de gastos para las distintas áreas del Gobierno de Mendoza.
El texto completo de la Ley Nº 9681, junto con sus anexos, puede consultarse en la edición digital del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, donde se detallan las partidas presupuestarias y los lineamientos generales que regirán el ejercicio fiscal 2026.
El texto publicado en el Boletín Oficial