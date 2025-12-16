Más cambios en el Gobierno: quién es el nuevo jefe de la energía nuclear

En el marco de una reconfiguración del área energética del Gobierno , este martes presentó su renuncia el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) , Germán Guido Lavalle . La salida se produjo luego de la designación de Federico Ramos Nápoli como nuevo secretario de Asuntos Nucleares.

Desde el entorno oficial explicaron que la decisión respondió a la intención de que el flamante funcionario pueda nombrar a una persona de su confianza para avanzar con el Plan Nuclear Argentino que impulsa el presidente Javier Milei. En ese sentido, remarcaron que el recambio busca alinear la conducción del organismo con los objetivos estratégicos definidos por el Ejecutivo. Lavalle había estado al frente de la CNEA durante los últimos dos años.

En un balance publicado en el sitio institucional del organismo, se destacaron distintos hitos alcanzados durante la gestión saliente, que, según señalaron, contribuyeron a reposicionar al sector nuclear argentino. Entre ellos, se mencionó el impulso al plan para concluir el Reactor Argentino Multipropósito RA-10 y la obtención de la licencia para la puesta en marcha del Centro Argentino de Protonterapia (CEARP).

También se subrayó la firma de un memorándum de entendimiento con la empresa Candu Energy Inc., orientado a la cooperación en el suministro de agua pesada y al fortalecimiento de capacidades tecnológicas, así como la entrega del acelerador lineal Elekta EVO al Hospital Garrahan, destinado al tratamiento de radioterapia pediátrica.

“El trabajo realizado fue posible gracias a un esfuerzo colectivo y a una política de orden y austeridad administrativa, que permitió, entre otros avances, mejorar de manera significativa el Índice de Transparencia”, señalaron en el documento oficial, al tiempo que remarcaron el prestigio internacional del sector nuclear argentino y su potencial de desarrollo futuro.

¿Quién es el nuevo titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica?

Tras la salida de Lavalle, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, resolvió designar al ingeniero Martín Porro como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Según indicaron en un comunicado, su llegada marca el inicio de una etapa enfocada en maximizar capacidades, reorganizar estructuras y optimizar el uso de recursos estratégicos.

Porro cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito nuclear. A lo largo de su carrera participó y lideró proyectos vinculados con la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de distintas instalaciones de la CNEA y del sector en general.

Además, encabezó iniciativas de eficiencia energética tanto en la Secretaría de Energía de la Nación como en ámbitos internacionales. En el último año se desempeñó como gerente de Producción de Dioxitek S.A., donde alcanzó un récord histórico en la producción de dióxido de uranio (UO), según precisaron fuentes oficiales.