Reforma laboral: Patricia Bullrich pisó el acelerador en el Senado y definió las fechas para el debate

El Senado aceleró su trabajo en el sprint final de 2025 y quiere tener aprobada la reforma laboral , la modificación de la Ley de Glaciares y el Presupuesto 2026 en una maratónica sesión, prevista para el 26 de diciembre. Esto se definió este martes en una reunión de Labor Parlamentaria, donde participaron los jefes de bloque y las autoridades de la Cámara alta.

Un rato antes de esta definición, Bullrich armó un "grupo mayoritario" de senadores de La Libertad Avanza y todos los aliados para quedarse con el control de todas las comisiones. Así, por un lado quedaron los 44 oficialistas y colaboracionistas, que responden al PRO, la UCR y partidos provinciales, y del otro los 28 de Unión por la Patria. Esto lleva a que el Gobierno se quede con 12 lugares, distribuidos entre libertarios y aliados, en comisiones de 17 lugares.

Con esto, la exministra de Seguridad se aseguró de que el peronismo no tenga mayoría en las comisiones para frenar la agenda de la Casa Rosada. El debate por la reforma laboral empezará este miércoles en el Senado, a partir de las 11, en un plenario de Legislación del Trabajo, a cargo de Patricia Bullrich , y de Presupuesto y Hacienda, con Ezequiel Atauche en la presidencia. La intención es que el jueves siga el debate en estas comisiones y que recién el viernes se dictamine, con algunos cambios sugeridos por los senadores.

El debate será áspero. Unión por la Patria no tiene la mayoría para frenar al Gobierno, pero sí buscará dar el debate, más aún si se tiene en cuenta que el jueves 18 la CGT desempolvará su aparato y saldrá a las calles. El oficialismo buscará hacerle frente con Bullrich, que estará empoderada en la presidencia de la comisión. También contará con el apoyo de sus aliados radicales, como Mariana Juri y Rodolfo Suárez, que tendrán lugar en las dos comisiones que tratarán la reforma laboral.

Se espera que durante el debate de tres días en comisiones la oposición colaboracionista presente una serie de modificaciones. El Gobierno está dispuesto a aceptar cambios. Estas jornadas en el plenario de comisiones contarán con la presidencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y de funcionarios del Ministerio de Desregulación que lidera Federico Sturzenegger, según consignaron distintas fuentes parlamentarias a MDZ .

La CGT denunció los destrozos en la sede del sindicato que conduce uno de sus líderes, Cristian Jerónimo, a días de la marcha por la reforma laboral.

Para entender la dinámica política de estas jornadas es importante interpretar qué está pasando en Diputados, donde el Gobierno negocia voto por voto con los gobernadores para aprobar el Presupuesto 2026. La buena relación que la Casa Rosada apunta a restablecer con los gobernadores puede ser clave para avanzar también con la reforma laboral.

Ley de Glaciares, un guiño a los gobernadores en plena rosca

El Gobierno también decidió acelerar el tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares, un pedido que desde hace varios meses los gobernadores exigen. Sostienen que hay artículos de esta normativa, principalmente los que limitan la extracción de estos recursos naturales en áreas cercanas a reservorios de agua, que impiden la llegada de inversiones mineras.

Así, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el de San Juan, Marcelo Orrego, se harán presentes en el plenario de comisiones de Minería y Ambiente para defender estas modificaciones. "También contará con invitados del Poder Ejecutivo, con participación de funcionarios de la Secretaría de Energía", deslizó una fuente parlamentaria a MDZ. El esquema de invitados, acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, sería de 10 por parte del oficialismo y 5 por la oposición.

El tratamiento de este proyecto será en paralelo al de la reforma laboral. También buscarán dictaminar el viernes y que, siete días después, el 26 de diciembre, ambos temas tengan media sanción y girarlos a Diputados para que Martín Menem apriete un poco más el acelerador y tener estas leyes sancionadas antes de fin de año.