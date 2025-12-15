La CGT denunció los destrozos en un gremio de un miembro del triunvirato a días de la marcha por la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) repudió este lunes los destrozos realizados por un grupo de personas encapuchadas a la sede del Sindicato de Empleados del Vidrio (Seivara) que conduce Cristian Jerónimo , uno de los cotitulares de la central obrera. La entidad sindical denunció un intento de amedrentamiento a días de la movilización contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

"No nos van a amedrentar. En la defensa de los trabajadores, la CGT dará las peleas que tenga que dar hasta las últimas consecuencias", enfatizaron a través de un comunicado.

El hecho ocurrió a la 1.30 de la madrugada y los agresores ingresaron por el edificio contiguo a la sede del Seivara sobre la avenida Juan de Garay 371. Según los primeros informes, no se habrían robado nada, pero hubo destrozos en la oficina de Jerónimo. Al ingresar, por la terraza, los encapuchados rompieron las cámaras de seguridad.

"Esta mañana, desde la Confederación General del Trabajo recibimos la noticia de un hecho que nos retrotrae a viejas prácticas que creíamos superadas en nuestro país", advirtió la CGT, y agregó: "Un grupo de personas, hasta el momento no identificadas, ingresó por la fuerza en la sede central del Sindicato de Empleados del Vidrio destrozando todo a su paso, con importantes daños para la organización gremial, para sus afiliados y para su personal".

En ese marco, la central obrera consideró que el violento suceso no fue una casualidad, sino que está directamente vinculado a la marcha programada para esta semana en repudio a la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

"Resulta ingenuo creer que este hecho responde a un simple delito policial y no a un intento de amedrentamiento hacia todo el movimiento obrero en las vísperas de la movilización que se llevará a cabo este jueves de 18 de diciembre en defensa del trabajo y contra la reforma laboral", sentenciaron.

En ese contexto, la CGT manifestó su solidaridad con Cristian Jerónimo, con todos los trabajadores de esa organización gremial, y exigió a las autoridades "un rápido esclarecimiento de la situación".

"Esta CGT no dará ni un paso atrás en la defensa de los derechos de los Crabajadores. Este tipo de mensajes de odio y antidemocráticos no hacen más que reforzar la unidad de pensamiento y acción entre todos los que tenemos Claro lo que nos une: la defensa del trabajo de los argentinos y las argentinas", cierra el comunicado.