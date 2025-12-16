Victoria Villarruel se prepara para debatir la reforma laboral y el Presupuesto en el Senado
La titular del Senado encabezará una reunión clave para definir las comisiones que tratarán la reforma laboral y el Presupuesto 2026.
La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó para este martes a una reunión en el Senado con el objetivo de definir la integración de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto, un paso clave para habilitar el tratamiento de la reforma laboral y del Presupuesto 2026, dos iniciativas que el oficialismo pretende aprobar durante el período de sesiones extraordinarias.
Según el cronograma que maneja La Libertad Avanza, la intención es iniciar el debate de la reforma laboral en un plenario de comisiones a partir del miércoles y extenderlo jueves y viernes, en caso de ser necesario, para avanzar con la firma del dictamen.
De cumplirse ese esquema, el proyecto podría llegar al recinto entre el viernes 26 y el martes 30, en simultáneo con la discusión del Presupuesto 2026.
El Gobierno busca un tratamiento exprés en el Senado
Para acelerar ese proceso, el oficialismo prevé reducir de manera significativa la nómina de invitados a las comisiones, con la idea de cerrar la ronda de exposiciones hacia el final de la semana y avanzar con los despachos. Ese objetivo, sin embargo, dependerá de que previamente quede sellado un acuerdo político con los bloques considerados dialoguistas.
En ese marco, La Libertad Avanza desplegó este lunes una serie de negociaciones con senadores de esos espacios aliados, con la intención de allanar el camino para la sanción de la reforma laboral, en la antesala de la reunión que encabezará Villarruel y que definirá el tablero de poder en las comisiones que deberán tratar la iniciativa antes de fin de año.