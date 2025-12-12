El Gobierno se ordena en el Senado y programa el debate por la reforma laboral

La Presidencia del Senado formalizó este jueves la convocatoria a una reunión de Labor Parlamentaria para el martes 16 de diciembre, a las 11, en el Salón Gris. El encuentro reunirá a los jefes de bloque para definir el esquema de trabajo del período de sesiones extraordinarias, que tendrá como eje la conformación de las comisiones y el ordenamiento del temario legislativo.

El oficialismo llega a esta instancia en una posición más sólida que la del año pasado. Con el cordobés Luis Juez incorporado como aliado en carácter de “interbloque”, La Libertad Avanza contabiliza ahora 21 senadores, lo que le permite negociar desde un lugar de mayor fortaleza la distribución de espacios en las comisiones.

El reparto tendrá como principales beneficiarios al oficialismo y a Unión por la Patria, cuyo interbloque reúne 28 miembros. Entre ambos acumulan la masa crítica para asegurarse el control de la mayoría de las comisiones permanentes, un proceso que deberá conducir la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel .

Para este verano, la prioridad será poner en funcionamiento las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Trabajo y Previsión Social; Justicia y Asuntos Penales; y Minería, Energía y Combustibles. La vicepresidenta ya solicitó a los bloques sus propuestas de integración y, según fuentes parlamentarias, el esquema de autoridades ya está prácticamente delineado.

En Presupuesto y Hacienda continuaría Ezequiel Atauche, mientras que Patricia Bullrich quedaría al frente de Trabajo, al menos durante la discusión del proyecto de Modernización Laboral. En Justicia y Asuntos Penales seguiría Juan Carlos Pagotto, y el neuquino Pablo Cervi asumiría nuevamente en Minería, Energía y Combustibles.

Los proyectos que ingresarán por el Senado en esta etapa incluyen la reforma laboral que impulsa el Gobierno, la actualización de la Ley de Glaciares y la modificación del Código Penal. Son las tres iniciativas que el Ejecutivo considera estructurales dentro del paquete de reformas económicas y productivas que pretende acelerar antes del cierre del año legislativo.

El oficialismo había evaluado iniciar el tratamiento de la Modernización Laboral este mismo jueves, pero la demora en la presentación del texto obligó a reordenar el cronograma. Ahora, la discusión en comisión comenzará la próxima semana, en paralelo con la reorganización interna del Senado.

El desafío será avanzar con la mayor velocidad posible para alcanzar la media sanción antes de fin de año, aunque el calendario de fiestas y feriados introduce un factor de presión adicional sobre los tiempos legislativos. La reunión de Labor Parlamentaria del martes será decisiva para medir la capacidad del oficialismo de ordenar el debate y construir los acuerdos mínimos para iniciar el tratamiento.