En una clara señal al Gobierno, Techint sale fuerte a apoyar a la industria nacional y a las pymes

En un salón del Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC) en el barrio porteño de Recoleta, el Seminario ProPymes tuvo en su vigesimocuarta edición un mensaje sencillo pero contundente, con el Gobierno como destinatario tácito: la recuperación de la economía argentina necesita de un importante entramado industrial, conformado por cientos de miles de pymes .

Ante un auditorio colmado por representantes de casi 1200 pequeñas y medianas empresas de distintas regiones del país - también hubo muchos otros conectados vía streaming- los CEO de las todas las empresas del Grupo Techint desde el gigantesco y tecnológico escenario mandaron un mensaje muy claro al Gobierno nacional, aunque sin mencionarlo.

Alguno sólo se animó a hacerlo en off en diálogo con MDZ , durante la nueva edición de ProPymes , la cadena de valor del Grupo Techint y sus empresas - Ternium, Tenaris, Techint Ingeniería y Construcción y Tecpetrol-, que ya cuenta con más de 260 pymes adheridas y trabajando en su red.

El trasfondo de este apoyo explícito al sector fabril y a las pymes es mostrar la potencia del sector industrial nacional y la relevancia que tiene en la generación de divisas vía exportaciones, en contraposición a la línea directriz del Poder Ejecutivo de impulsar una apertura vigorosa de la economía, fomentando la importación para bajar los precios vía mayor oferta, aunque eso tenga costos a nivel de actividad de las empresas locales.

En una comparación futbolera, un importante empresario aseguró en estricto off the récord: "Estamos como Estudiantes con la AFA, pero vamos a seguir adelante, la industria y las pymes tienen que seguir, no hay otra", en alusión a la política seguida por el órgano rector del fútbol argentino hacia la disidencia que plantea el club platense ante la hoja de ruta oficialista.

Vaca Muerta, mascarón de proa

"Vaca Muerta es posible porque hay industria nacional", enfatizó Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint presente en la formación no convencional de la Cuenca Neuquina desde 2017 con Rincón de Piedra, un proyecto gasífero que transformó a la empresa en la mayor productora del gas del país.

Markous valoró la participación de las pymes en el desarrollo de Vaca Muerta y agregó que "hoy es una realidad porque hubo un entramado industrial que permitió hacer las inversiones".

Tecpetrol está abocado ahora al desarrollo del proyecto Los Toldos II Este, en el área norte de Vaca Muerta, cerca de la localidad de Rincón de Los Sauces, con los que espera alcanzar una producción de 70.000 barriles de petróleo por día en 2027, que sumados a los actuales llegará a 100.000 barriles diarios.

En cuanto a Fortín de Piedra, las nuevas inversiones darán como resultados 5 millones de metros cúbicos adicionales de gas. En el pico de demanda invernal, el proyecto produce 25 millones de metros cúbicos por día, lo que representa 20% de producción de gas de todo Neuquén y 15% de la producción del país. "Uno de cada cinco hogares en el invierno se alimenta de Fortín de Piedra. Esto lo pudimos hacer gracias a las pymes que trabajaron en este proyecto", explicó Markous.

Por su parte, en Los Toldos II Este, en la actualidad están trabajando con 600 empresas pymes pero se van a necesitar unas 1.000 pequeñas y medianas empresas en poco tiempo más.

"La inversión que estamos previendo es de 1.200 millones de dólares en lo que es planta y gasoductos, y otros 1.300 millones en inversiones en transporte, perforación y estructura", destacó el ejecutivo.

La jornada había arrancado con un impactante video institucional del Grupo Techint, que poniendo en imágenes y conceptos el leitmotiv del seminario "Una Argentina Integrada", presentó la extendida cadena de valor aguas arriba que hay en la producción de gas natural.

Partiendo del simple hecho de encender una hornalla y que salga gas, todo lo que ocurre hacia atrás, desde la producción de caños para gasoductos, de acero, la participación de operarios, técnicos e ingenieros, la construcción de campamentos para quienes trabajan en Vaca Muerta, la construcción de hoteles, restaurantes en la zona, la producción de alimentos e indumentaria para el personal, la arena que llega desde Entre Ríos en camiones especiales diseñados por una pyme, la generación eléctrica, la producción de trigo y otros granos para hacer alimentos, la participación del sector metalmecánico a través de maquinaria agrícola, y un sinfín de eslabones hacen posible que e4se gas salga de la hornalla.

Y en esto el programa ProPymes es clave, y así lo dijo Ricardo Markous. "ProPymes es fundamental para nosotros. Queremos trabajar con ustedes en estos proyectos. En este año tenemos más de 1.000 horas acumuladas en capacitación, 6.700 horas de consultoría. Y esto es lo que queremos seguir haciendo con ustedes", endulzó los oídos de los empresarios pyme.

Y remató: "Trabajemos juntos, operadoras y pymes en esta cadena de valor para que Vaca Muerta no sea solo un récord de producción o de divisas, sino que dejemos al país un entramado industrial para enfrentar con éxito todos los grandes proyectos que se avecinan".