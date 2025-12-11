Freddo retoma la gestión de 16 locales emblemáticos y se expande en el mundo

Freddo, la marca de helado premium, anunció que retomará la gestión directa de 16 locales icónicos. Abrirá cinco nuevos locales en el país y 29 en otros países.

Freddo, la tradicional marca argentina de helado premium que pertenece al Grupo Pegasus, anunció una inversión millonaria destinada a retomar la gestión directa de 16 locales icónicos ubicados en zonas de alto tránsito y relevancia histórica.

La decisión marca el inicio de una nueva etapa de la empresa en el país. Actualmente, Freddo opera 117 locales en Argentina y 86 en el exterior, y proyecta una ambiciosa expansión para 2026: la apertura de cinco nuevas tiendas en el país y 29 en mercados internacionales, entre ellos México, Estados Unidos, Brasil y Chile.

FREDDO - PIC Raúl Mandía, CEO de Freddo Freddo La recuperación de estos 16 puntos de venta implica el regreso a un modelo de operación centralizada. Desde la compañía destacan que este esquema permitirá optimizar procesos, reforzar la presencia de marca y profundizar el vínculo cotidiano con los consumidores. “Es un hito para nosotros: volver a gestionar directamente nuestros locales más representativos nos permite recuperar la esencia de la marca y estar aún más cerca de quienes nos eligen todos los días”, señaló Raúl Mandía, CEO de Freddo.

La nueva fase también incluye una renovación integral de los locales durante 2026. Los rediseños apuntarán a una estética más moderna y cálida, pensada para realzar el disfrute del gelato elaborado con receta italiana que caracteriza a Freddo. A esto se sumará una propuesta de cafetería ampliada, con el objetivo de generar nuevos momentos de consumo y ofrecer un servicio más completo.