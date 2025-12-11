El Tesoro logró renovar todos los vencimientos de deuda con un rollover del 102%

En una nueva licitación, la Secretaría de Finanzas adjudicó $21,27 billones sobre ofertas por $23,37 billones, superando los vencimientos del día.

La Secretaría de Finanzas anunció este jueves que adjudicó un total de $21,27 billones en la licitación de este jueves, habiendo recibido ofertas por $23,37 billones. El resultado representa un rollover de 102,01% sobre los vencimientos de la fecha, lo que implica que el Estado logró refinanciar la totalidad de su deuda que vencía hoy y obtener financiamiento adicional.

¿Qué instrumentos en pesos a tasa fija se colocaron? En la categoría de LECAP y BONCAP (Letras y Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija), el Gobierno colocó cuatro instrumentos con distintos vencimientos:

17/4/26 (S17A6) : $2,72 billones a una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,40%, equivalente a 32,92% de tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA)

29/5/26 (S29Y6) : $2,49 billones a 2,32% TEM, 31,62% TIREA

30/11/26 (S30N6) : $1,40 billones a 2,30% TEM, 31,37% TIREA

31/5/27 (T31Y7): $1,35 billones a 2,40% TEM, 32,92% TIREA ¿Cómo se distribuyeron los títulos ajustados por CER? Los instrumentos ajustados por inflación (CER) captaron una porción significativa de la demanda, totalizando más de $10,7 billones distribuidos en cuatro series:

29/05/26 (X29Y6) : $1,14 billones a 6,33% TIREA

30/11/26 (X30N6) : $3,14 billones a 7,28% TIREA

31/05/27 (TZXY7) : $2,81 billones a 8,14% TIREA

30/06/28 (TZX28): $3,61 billones a 8,88% TIREA Este último instrumento, con vencimiento en junio de 2028, registró la mayor adjudicación individual con más de 3,6 billones de pesos a una tasa efectiva inferior al 9%.

¿Qué pasó con los títulos atados al dólar? En cuanto a los instrumentos TAMAR (ajustados por dólar oficial), el Tesoro colocó $2,54 billones con vencimiento el 31/08/26 (M31G6) a un margen de 4,43%.