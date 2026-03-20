Quién es la mendocina elegida como la Mujer Empresaria en Innovación y Redes del Año

Durante la mañana del viernes, Patricia Soria, fundadora de QuienVino, fue elegida como la “Mujer Empresaria en Innovación y Redes 2026”. La Federación Económica de Mendoza ( FEM ) otorgó el premio por su impacto en el sector tecnológico, sobre todo con la aplicación que ha revolucionado la gestión de recursos humanos tanto en la provincia como en el resto del país mediante la transformación digital.

Este galardón se consolida como uno de los reconocimientos más importantes de la provincia, destacando a mujeres que, como Soria, logran romper techos de cristal en sectores históricamente masculinizados como el tecnológico, impulsando la economía regional desde la innovación y celebrando el liderazgo femenino.

Patricia Soria representa a una nueva generación de empresarias mendocinas que fusionan visión de negocios con soluciones digitales escalables. Su startup, QuienVino, ha logrado posicionarse como una herramienta clave para la eficiencia organizacional de Recursos Humanos que se aplica en diversos sectores económicos de Mendoza, marcando un hito en el ecosistema emprendedor local.

Luego de recibir el premio, Patricia Soria, comentó: "Es un honor inmenso recibir este reconocimiento de la Federación Económica de Mendoza, que destaca la innovación y el liderazgo femenino en nuestra región. Este premio no solo valida el arduo trabajo y la dedicación de nuestro equipo, sino que también nos motiva a seguir impulsando la transformación digital en el ámbito de los recursos humanos”.

Soria destacó que este reconocimiento visibiliza el trabajo de las mujeres en áreas como la tecnología y que además genera valor y anima a las generaciones futuras.

“Este reconocimiento es el reflejo del compromiso de QuienVino con la simplificación y la eficiencia en la gestión de recursos humanos. Estamos orgullosos de ser parte del ecosistema innovador de Mendoza y de contribuir al crecimiento de las pymes a través de nuestra tecnología”, finalizó Patricia Soria.

Herramientas para el crecimiento y la internacionalización

La jornada no sólo fue de premiación, sino también de capacitación y networking estratégico. La FEM además de premiar a Patricia Soria como Mujer Innovación y Redes por su empresa QuienVino, distinguió a Elba Alicia Caraballo como Mujer Inspiración por su empresa Mujeres de la Viña; y a Maria Silvina Pietrelli como Mujer Trayectoria por su empresa Constructora Horizonte.

Durante el encuentro, se presentaron oficialmente las Líneas de Financiamiento destinadas a Mujeres, una iniciativa del Consejo Federal de Inversiones (CFI) a cargo de Gabriela Salvi. Estas herramientas financieras buscan brindar el soporte necesario para que más proyectos liderados por mujeres alcancen su fase de expansión. Asimismo, la experta Graciela Rovera brindó la disertación “Cómo hacer negocios internacionales con el mundo” y la especialista en coach ontológico Yanina Barfi, diserto sobre “El lenguaje del poder en los estilos de liderazgo”.

El evento fue organizado de manera conjunta por la Comisión de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de la Federación Económica de Mendoza (FEM) y la Asociación Civil Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Mendoza, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con el fortalecimiento del entramado productivo femenino de la provincia.