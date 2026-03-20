Volvieron a subir la nafta y el GNC en Mendoza: cómo quedaron los precios

Este viernes se registró un nuevo aumento en el precio de las naftas y del GNC. Es el tercero en una semana.

El precio de los combustibles volvió a sacudir el bolsillo de los mendocinos con un nuevo aumento que se sintió con fuerza este viernes. En un contexto internacional marcado por tensiones en Medio Oriente, la nafta registró su tercer ajuste en apenas una semana, mientras que el GNC también experimentó una suba significativa.

En las estaciones de servicio del Gran Mendoza, los valores reflejan el impacto inmediato de esta actualización. La nafta súper se ubicó en torno a los $1.873 por litro, mientras que las versiones premium ya superan los $2.000. En paralelo, el GNC pasó de $679 a $739 por metro cúbico, lo que representa un incremento del 8,8% en una sola jornada.

Este escenario responde a la volatilidad del mercado internacional del petróleo, que continúa condicionado por conflictos geopolíticos. A nivel local, las decisiones de las petroleras se aplican de manera escalonada en el caso de los combustibles líquidos, aunque el GNC evidenció un salto más brusco en esta última actualización.