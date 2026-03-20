Alerta por una nueva estafa virtual con tarjetas de crédito: cómo funciona y cómo evitarla
Delincuentes se hacen pasar por bancos para robar datos y vaciar cuentas. Cómo es la estafa virtual con tarjetas de crédito y qué hacer para no caer.
Una nueva estafa virtual vinculada a tarjetas de crédito encendió alertas entre especialistas en ciberseguridad. Detectada inicialmente por la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Informáticos de San Juan, la modalidad ya se expandió a distintas provincias y afecta a usuarios en todo el país.
El engaño apunta a clientes de entidades financieras, a quienes los delincuentes contactan por redes sociales, mensajes o llamadas telefónicas, haciéndose pasar por bancos o emisores de tarjetas. El objetivo es acceder a datos sensibles para operar cuentas, realizar transferencias o incluso solicitar préstamos sin autorización.
Cómo funciona la estafa virtual
El mecanismo combina engaño y urgencia. Los estafadores envían mensajes o publicaciones falsas sobre supuestos beneficios, cambios en tarjetas o alertas de seguridad. A partir de ese primer contacto, buscan que la víctima actúe rápidamente y sin verificar la información.
En ese contexto, suelen solicitar:
- Datos personales y bancarios.
- Claves de acceso o códigos de verificación.
- Descarga de aplicaciones o archivos maliciosos.
Con esta información, pueden tomar control de la cuenta, vaciar fondos o generar deudas a nombre del usuario.
Cómo evitar caer en la estafa
Para proteger la información personal, especialistas recomiendan:
- No compartir datos sensibles: ningún banco pide claves o códigos por mensajes o redes sociales.
- Verificar el contacto: confirmar que sea un canal oficial antes de responder.
- Evitar enlaces o descargas sospechosas: pueden contener malware.
- Activar alertas de consumo: permiten detectar movimientos inusuales en tiempo real.
- Cortar la comunicación ante dudas: y contactar directamente al banco.
Qué hacer si fuiste víctima
Si ya brindaste información o detectaste movimientos extraños, es clave actuar de inmediato. Se recomienda contactar al banco para bloquear cuentas o tarjetas y realizar la denuncia correspondiente.
También es importante acudir a una comisaría o a unidades especializadas en delitos informáticos para dejar registro del hecho y avanzar con la investigación.