Cornejo defendió la reforma laboral y habló de "temores infundados" alrededor del proyecto

El gobernador Alfredo Cornejo defendió este martes el proyecto de reforma laboral que presentó el Gobierno Nacional y que pretende discutir rápidamente la Cámara de Senadores de la Nación en los próximos días.

El mandatario consideró, en diálogo con los medios de comunicación, que hubo temores "infundados" alrededor de la pérdida de derechos adquiridos y sostuvo que el proyecto "no plantea ese escenario".

"Se generaron muchos fantasmas alrededor de que se iban a perder derechos adquiridos y el proyecto de ley no dice eso”, mencionó, y expresó que “la iniciativa cambia varias cosas, pero tampoco es tan agresiva como la que se proponía al principio”.

Asimismo, indicó que la versión final es "menos dura" que las iniciales y que el Gobierno nacional realizó "concesiones importantes", incluso retirando propuestas que habían sido discutidas en el Consejo de Mayo. En ese sentido, señaló que “muchas de las propuestas creo que el Gobierno le ha hecho concesiones a la CGT, sacándole varias cosas que originalmente en el Consejo de Mayo estaban expuestas”.

En esta línea, afirmó que cualquier avance en materia de modernización laboral será positivo tanto para los trabajadores como para las pymes, a las que definió como las más afectadas por el cambio de paradigma económico y las principales generadoras de empleo. Al respecto, sostuvo que “cualquier avance en materia de modernización laboral va a ser mejor para el trabajador y va a ser mejor para las pymes, que son las que hay que proteger, porque son las que están crujiendo en este cambio de paradigma económico”.

Desde la perspectiva mendocina, expresó su apoyo general al proyecto y destacó la necesidad de reducir la presión impositiva y laboral para fortalecer al sector pyme. En ese sentido, afirmó que “la principal protección de la pyme es que tenga menor presión impositiva y menor presión laboral, porque es la que genera empleo y la que puede dar más empleo”.

La propuesta de Cornejo en la reforma laboral que no fue tomada por la Nación

Finalmente, el Gobernador se refirió a una propuesta específica impulsada por Mendoza para fomentar el empleo joven, que no fue incorporada al texto final. Explicó que “es una propuesta específica de Mendoza para el empleo joven de menores de 30 años, que plantea que no se hagan contribuciones patronales ni sindicales el primer año”.

Cornejo detalló que esta iniciativa fue elaborada junto a su equipo de la Subsecretaría de Trabajo y asesores externos, y anticipó que buscarán impulsarla tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de la Nación como complemento de la modernización laboral. Al explicar por qué no fue aceptada, indicó que “el Gobierno nacional dice que todo lo que tenga costo fiscal no lo quiere aceptar, pero la verdad es que el costo fiscal es a futuro, no es a presente”.

En ese sentido, afirmó que “no es cierto que tenga costo fiscal actualmente, porque no deja de recaudar nada de lo que se venía recaudando, ya que ese costo sería solo para los nuevos empleos”. Además, sostuvo que el Estado también debe asumir riesgos para incentivar nuevas inversiones y comparó la situación con otros esquemas de beneficios fiscales que se aplican en Mendoza.

Como ejemplo, mencionó que “en el plan de montañas de Pioneros, varios de los incentivos que estamos dando a quienes instalen cabañas, restaurantes y hoteles en zonas de montaña implican excepciones impositivas que van a tener un costo fiscal a futuro”.

Por último, aseguró que “no estoy de acuerdo con el Gobierno nacional en eso, porque creo que también tienen que tomar el riesgo a futuro de sacar el pie del acelerador del costo fiscal”. En esa línea, sostuvo que sin incentivos “no hay estímulos para nuevas inversiones” y remarcó que “el RIGI también es un costo fiscal a futuro y, sin embargo, lo apoyamos”.