Cornejo respaldó la reforma a la Ley de Glaciares y destacó el caso de Mendoza

El Gobierno nacional decidió avanzar con una modificación a la Ley de Glaciares y envió un proyecto al Congreso para que sea tratado durante las sesiones extraordinarias. La reforma pretende fortalecer el rol de las autoridades provinciales en el control y definición de las zonas glaciares y periglaciares. El gobernador Alfredo Cornejo respaldó la iniciativa nacional y destacó que Mendoza ya ha comenzado a implementar los cambios propuestos en evaluaciones de impacto ambiental.

La propuesta impulsada por el gobierno de Javier Milei refuerza el rol de las autoridades provinciales en el relevamiento de nuevos glaciares o ambientes periglaciales como la pérdida de funciones hídricas de aquellos ya inventariados. La reforma incorpora el concepto de “función hídrica efectiva” y establece que todas las geoformas incluidas en el inventario se consideran protegidas hasta tanto la autoridad ambiental competente verifique que no cumplen las funciones hídricas. En tanto, una vez constatada la inexistencia de dichas funciones, esas geoformas dejan de estar alcanzadas por la Ley de Glaciares .

El gobernador Alfredo Conejo se refirió este martes a la iniciativa que propone el Gobierno nacional y además de respaldarla, destacó que Mendoza ya está cumpliendo con los procedimientos previstos en las declaraciones de impacto ambiental de proyectos mineros impulsados en la provincia.

“La Ley está en ejecución hace 15 años y no se ha hecho ningún proyecto porque ninguno pasa la parte interpretativa de lo que es periglaciar. Pero los procedimientos que le quedan a la Ley y lo que ha mandado el Poder Ejecutivo ayer al Senado cumple con lo que ya hace Mendoza en sus proyectos de minería”, manifestó el mandatario provincial.

Explicó que a nivel provincial se consulta al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) que revisa el área a explorar y “hace un inventario de la zona en donde se va a intervenir”.

Glaciar Tambillos Mendoza uspallata Ianigla El glaciar Tambillos está en Uspallata en la provincia de Mendoza. Inventario de glaciares Ianigla

“Con lo cual Mendoza, una vez más, está un paso adelante de esa Ley porque ya lo estamos haciendo en los procedimientos del Código Minero y lo estamos haciendo en las declaraciones de impacto ambiental que están en la actualidad, que ya se han aprobado en la Legislatura a lo largo del 2024 y 2025”, destacó Cornejo.

En este sentido, remarcó que la modificación de la Ley de Glaciares propuesta por la Nación ya está en marcha en Mendoza a partir de la legislación actual.

“Creo que la ley viene a cubrir un vacío de interpretación. Es una ley que es pour la galerie, porque la verdad que hace 15 años que se sacó y nunca se hizo el inventario de glaciares, porque no se tenía presupuesto o no sé qué”, expresó Cornejo.

Pese a esta afirmación del gobernador mendocino, el primer Inventario Nacional de Glaciares se presentó en junio de 2018 y en diciembre de 2024 se publicó la primera actualización parcial correspondiente a la región de los Andes Desérticos.

En tanto, actualmente se trabaja en la actualización de la región de los Andes Centrales (que abarca a las provincias de San Juan y Mendoza), cuya finalización se prevé para el primer semestre de 2026.

Finalmente, el mandatario provincial subrayó que “en Mendoza, todas las declaraciones de impacto ambiental hicieron el inventario y ninguno de los proyectos está en zona glaciar”. Advirtió también que “nadie pretende hacer ni minería ni ninguna otra actividad en zona de glaciares” y reconoció que “en las zonas periglaciares” se realizan “los estudios convenientes para que no se perjudique al glaciar”.