Cornejo anunció la continuidad de "Mendoza, Manso Destino" para el verano de 2026

El gobernador Alfredo Cornejo anunció la continuidad de la campaña “Mendoza, Manso Destino” con el foco puesto en el verano 2026. La iniciativa apunta a reforzar la identidad provincial y a mostrar todo lo que ofrece el territorio durante la temporada estival. El objetivo es claro: consolidar a Mendoza como un destino atractivo a nivel nacional e internacional.

Según expresó el mandatario, la campaña retoma un concepto que ya logró instalarse en el imaginario colectivo. “Volvemos a usarla para contarle al país y al mundo cómo se disfruta este lugar”, señaló. La propuesta busca destacar experiencias, paisajes y tradiciones que distinguen a la provincia frente a otros destinos turísticos.

Para el verano 2026 presentamos la continuidad de "Mendoza, Manso Destino", una campaña que vuelve a poner en valor nuestra identidad y todo lo que ofrece la provincia en esta época del año.

Tras una primera etapa que logró instalar una palabra bien nuestra, volvemos a usarla… pic.twitter.com/uyPI8ehZqE — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 15, 2025



El plan también se inscribe dentro de una estrategia más amplia de desarrollo. Desde el Gobierno provincial remarcan que el turismo es un motor clave para la economía local. En ese sentido, la campaña acompaña políticas que buscan sostener la actividad durante todo el año y no solo en temporadas altas.

Cornejo destacó además el valor del trabajo local detrás de la iniciativa. “Hay nuevamente talento de Mendoza, con calidad y creatividad”, afirmó. La continuidad del proyecto permite profundizar un camino iniciado en etapas anteriores y fortalecer la marca territorial de la provincia.