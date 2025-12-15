Cornejo anunció la continuidad de "Mendoza, Manso Destino" para el verano de 2026
La iniciativa apunta a reforzar la identidad provincial y a mostrar todo lo que ofrece el territorio durante la temporada estival.
El gobernador Alfredo Cornejo anunció la continuidad de la campaña “Mendoza, Manso Destino” con el foco puesto en el verano 2026. La iniciativa apunta a reforzar la identidad provincial y a mostrar todo lo que ofrece el territorio durante la temporada estival. El objetivo es claro: consolidar a Mendoza como un destino atractivo a nivel nacional e internacional.
Según expresó el mandatario, la campaña retoma un concepto que ya logró instalarse en el imaginario colectivo. “Volvemos a usarla para contarle al país y al mundo cómo se disfruta este lugar”, señaló. La propuesta busca destacar experiencias, paisajes y tradiciones que distinguen a la provincia frente a otros destinos turísticos.
El plan también se inscribe dentro de una estrategia más amplia de desarrollo. Desde el Gobierno provincial remarcan que el turismo es un motor clave para la economía local. En ese sentido, la campaña acompaña políticas que buscan sostener la actividad durante todo el año y no solo en temporadas altas.
Cornejo destacó además el valor del trabajo local detrás de la iniciativa. “Hay nuevamente talento de Mendoza, con calidad y creatividad”, afirmó. La continuidad del proyecto permite profundizar un camino iniciado en etapas anteriores y fortalecer la marca territorial de la provincia.
Con esta nueva etapa, Mendoza apuesta a seguir creciendo como destino competitivo. La campaña combina identidad, creatividad y proyección internacional. Un mensaje que, según Alfredo Cornejo, reafirma la idea de mostrar lo propio como diferencial y potenciar al turismo como eje de desarrollo sostenido.