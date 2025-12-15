A la espera del juicio político, Cornejo cargó contra el suspendido juez Sarmiento

El gobernador cuestionó al juez de Ejecución Penal que fue suspendido por el Jury de Enjuiciamiento y que será juzgado por mal desempeño en casos en los que otorgó libertad anticipada a delincuentes.

El gobernador Alfredo Cornejo volvió a cargar contra el juez penal Sebastián Sarmiento, quien fue suspendido por el Jury de Enjuiciamiento y enfrentará un juicio político en los próximos meses. El mandatario provincial acusó al magistrado de ser responsable indirectamente de la inseguridad por dejar en libertad a delincuentes que cometieron homicidios o violaciones.

La semana pasada el Jury de Enjuiciamiento suspendió al juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento y resolvió iniciarle un proceso de juicio político tras las acusaciones de mal desempeño y desorden de conducta.

Sarmiento fue acusado por fallos en los que ordenó liberar a delincuentes de manera anticipada y que reincidieron en hechos de gravedad. La denuncia fue presentada por el diputado radical Franco Ambrosino. El legislador representó a la familia de Héctor Pelayes, un policía retirado asesinado en septiembre de 2024 en su casa por un delincuente que había salido de prisión beneficiado por una resolución del juez de Ejecución Penal, a sabiendas que el recluso contaba con un informe de una psicóloga del Organismo Técnico Criminológico (OTC) en contra de la libertad condicional.

sebastian sarmiento juez en su oficina (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ Cornejo apuntó contra el juez suspendido Este lunes el gobernador Alfredo Cornejo se refirió al proceso que enfrentará el magistrado al que ha criticado en reiteradas oportunidades por diferentes fallos. “El juez Sarmiento no contribuye a la seguridad de los mendocinos. Tiene varios casos emblemáticos de gente que ha dejado en libertad y luego han cometido homicidios o violaciones a una nena de 12 años. El último caso es el de el ex policía Peláez pero tiene otros casos anteriores”, manifestó el mandatario provincial.

Asimismo, planteó que el magistrado denunciado es indirectamente responsable de la inseguridad por sus resoluciones a favor de personas detenidas que recuperan la libertad. “Creemos que los jueces tienen que contribuir a los temas de seguridad con sus sentencias. No son los responsables in situ de la inseguridad pero pueden ser indirectamente responsables de inseguridad al dejar en la calle a gente que tiene una conducta antisocial violenta y homicida. Es muy peligroso que la justicia no actúe bien”, expresó.