¿Alfredo Cornejo candidato a vice de Javier Milei en 2027?

Varios medios porteños se hicieron eco del rumor. La actual senadora nacional Patricia Bullrich, el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem y Cornejo son parte de quienes se los menciona como candidateables para secundar a Milei en su eventual reelección.

En el caso de Bullrich, puede ser una posibilidad pero en verdad su máxima aspiración es ser candidata a jefa de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo ocurre con Martín Menem, es un candidato posible pero suena también como aspirante a gobernador de La Rioja.

En el universo de las versiones anticipadas, todo vale. Jamás el Gobernador mendocino le dijo a Milei que quería ser su vicepresidente y nunca hablaron del tema. De hecho, no es algo que Cornejo pretenda. Son rumores que no salieron ni de él ni de su gente.

Es cierto, eso sí, que la relación entre ambos es excelente . En las elecciones legislativas, La Libertad Avanza, el partido del presidente y Cambia Mendoza, la alianza que encabeza Cornejo hace 10 años, hicieron un pacto electoral que en la provincia de Mendoza se impuso con el 53% de los votos.

Para los comicios de 6 departamentos mendocinos donde se elegirá la categoría concejales porque los intendentes no adelaron las elecciones (Maipú, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael) también serán aliados con la sumatoria del PRO debido a las gestiones que ha hecho el Gobierno con el único jefe comunal que tiene el partido: el lujanino Esteban Allasino.

El vínculo entre el mandatario mendocino y Milei también ha traído beneficios para la provincia como la no suspensión de algunos programas y la continuidad de obras puntuales.

Las chances de la reelección de Milei

Aunque todavía faltan más de dos años para las elecciones presidenciales de 2027, la posibilidad de una reelección de Javier Milei ya comenzó a circular en el debate público. La discusión no se limita a encuestas o especulaciones académicas: dirigentes del oficialismo, analistas políticos y referentes mediáticos han puesto el tema sobre la mesa, con miradas dispares.

El presidente ha evitado lanzar formalmente una candidatura, pero en distintas entrevistas dejó abierta la puerta a un segundo mandato al señalar que su programa de reformas requiere “más de un período” para consolidarse. En esa línea, suele insistir en que su continuidad dependerá de que la sociedad valide en las urnas el rumbo económico y político de su gestión.

Dentro del oficialismo, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y principal armadora política de La Libertad Avanza, también ha deslizado que el proyecto libertario es de largo plazo, alimentando la idea de una continuidad más allá de 2027 si los resultados acompañan.

Menem, en tanto, lo ha dicho abiertamente como también varios los dirigentes libertarios.