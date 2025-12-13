Aitana, la niña mendocina que Javier Milei abrazó en la Casa Rosada

No fue un día normal para Aitana , una niña mendocina de 6 años que tuvo la posibilidad de ser recibida por el presidente Javier Milei en la explanada de Casa Rosada . El presidente le dio un abrazo y la imagen ya tiene miles de visualizaciones en las redes sociales.

Aitana viajó junto a su madre Graciela, su padre (que es retirado de la Policía) y uno de sus hermanos. La mujer contó el momento a MDZ: "Mi hija pudo entrar hasta la esplanada de casa Rosada después de hacer tanto, hasta lo imposible. Pudo saludar a su querido presidente. No fue fácil pero se logró con esmero y días de ir y venir". En el encuentro también estuvo el mendocino Luis Petri.

Graciela contó que el martes pasado había ido a Casa Rosada para conocerlo pero el presidente se encontraba en Oslo, Noruega, en la presentación del Premio Nobel de La Paz otorgado a Corina Machado. Le hizo unos dibujos y se los entregó a una persona, pero se fueron sin cumplir su sueño. El personal de Casa Rosada les pidió que le enviaran un correo para agendarse, pero igualmente le dijeron que iba a ser difícil por la agenda.

Sin embargo, la familia insistió y este sábado lograron que el presidente se acercara a saludarla. "Mi nena solo le dijo su nombre y lo miraba. Se ven los nervios y yo lloraba de emoción.

"Cuando salimos, uno de los que trabaja ahí, que es el que recibe los recados, se vino de la otra punta a abrazarnos y estaba muy feliz porque vio esas ganas y esas emociones que traíamos fue todo muy lindo", contó.

Graciela relató además que el viaje fue un premio para los hijos por tener un buen rendimiento en la escuela. De hecho, aseguró que fue prometido en marzo de este año, cuando sacaron los pasajes. "Es algo tan lindo ver estas cosas y lograr los méritos de mis hijos en la escuela. Hacen que nosotros como papas hagamos lo que sea para cumplir sus sueños", contó.

Además de Aitana, la pareja tiene a un hijo de 15 años que este año pasó a tercero de la escuela Capitán Manzotti de Las Heras. Aitana pasó a tercero de la escuela Sargento Cabral del mismo departamento. El tercero tiene 5 años y vive en Chile. "Mi hijo quería conocer el Monumental. Mi hija quería ver la Casa Rosada y a Milei", señaló Graciela sobre el viaje.

Antes de volverse a Mendoza este domingo en la mañana, Graciela posteó el video en las redes sociales (Tik Tok, Facebook e Instagram), que ya estallaron con más de 3 mil comentarios. Muchos de distintas partes del país.

"Son cosas que pasan y era tal vez la ilusión de una niña que con su carisma lo logró y el presidente siempre fue muy dulce y un señor. Eso que fueron solo unos minutos por que ya se tenía que ir", cerró.