Cortaron el paso internacional a Chile para este domingo

Desde la coordinación indicaron que ante la inestabilidad con nevadas que se pronostica para mañana tomaron la decisión.

El Sistema Integrado Cristo Redentor, que incluye el paso internacional hacia Chile, fue cortado para todo tipo de vehículos para este domingo 14 de diciembre, a raíz de los pronósticos de nevadas para las próximas horas. La interrupción se aplicará desde las 10 de la mañana.

La medida fue tomada y comunicada por la coordinación general del paso, a cargo de Justo José Bascolo, en un comunicado en el que se expresa que "los sistemas meteorológicos dan cuenta de inestabilidad con nevadas en la alta montaña".

Además, pidieron panifique su viaje consultando el estado del paso para evitar contratiempos.

Cómo estará el tiempo en alta montaña Desde la Dirección de Contingencias Climáticas emitieron un reporte del estado del tiempo para este domingo, en el que indicaron que estará "mayormente nublado con descenso de la temperatura y lluvias aisladas". Además, advirtieron por precipitaciones en cordillera.

La coordinación seguirá monitoreando la situación para evaluar eventuales cortes en el tránsito del corredor internacional, tal y como sucedió la semana pasada.