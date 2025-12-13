"El último día antes del último año": miles de adolescentes coparon la Ciudad con un banderazo
Adolescentes que terminaron cuarto del secundario festejaron que entran al último año. El banderazo incluyó a casi todas las escuelas del Gran Mendoza. Calles cortadas, padres que cuidan y jóvenes por todos lados.
"¡Quién manda!", gritaba una joven. A coro respondían todos sus compañeros de promoción de una escuela de Mendoza. No se gradúan, pero se anticipan a lo que viene: el último año, que en realidad ocurrirá en 2026. En los alrededores, adolescentes; por miles; de todas las escuelas del Gran Mendoza, que hicieron un banderazo para despedir el año y avisar que están por terminar la secundaria.
Se concentraron en la Plaza Independencia, fueron al Parque General San Martín, hicieron ruido, cortaron la calle; presentaron sus banderas y volvieron a la Plaza, desandando el camino por Emilio Civit; Belgrano, Gutiérrez y Patricias. Banderas, agua, espuma, algo de alcohol. Vecinos, automovilistas y hasta los conductores del metrotranvía que se suspendió por un rato miraban. Banderas, carteles, pancartas. Cantos, calor y festejo. "Es para festejar entre nosotros. ¡Es fiesta!", gritaba eufórico un chico con los pelos mojados, sin remera y lentes muy oscuros.
Te Podría Interesar
"Ya tenemos todo listo. Después de festejar, nos vamos a un quincho a seguirla. Se hace todos los años y es para todas las escuelas de Mendoza", explicaba una adolescente de una escuela de Ciudad.
Algunos adultos se intercalaban entre grupo y grupo. Es que en las escuelas más organizadas los padres participaron de la organización para ayudar, sobre todo, a que no haya desbordes. "Nos sumamos para que no pase lo de otros años, porque algunas veces hay pica entre escuelas. Los chicos estuvieron de acuerdo y vamos acompañando sin interrumpir y cuidándolos para que no se tiren cosas", explicaba Aldana Fernández que, junto a su esposo Carlos, acompañaron a los alumnos de la escuela Ricardo Videla.
Las calles se fueron cortando a medida que avanzaba el grupo. No había pancartas de protesta; sino de vitoreo. "Cuidado que es amor", decía una joven. Volaban algunos envases y una botella de vidrio se estrellaba contra el pavimento. La habían lanzado unos niños que no eran parte del grupo que festejaba.
Ya existen el último primer día, el último último día. Y desde hace algunos años está el último día previo al último año, donde los alumnos de cuarto año del secundario (y quinto en las técnicas) se reúnen para celebrar, presentar sus banderas e insignias. En algunos años anteriores terminó con disturbios. Esta vez hubo algunos altercados que no pasaron a mayores en el Parque. También molestias de parte de vecinos y sorpresa. "Acordamos con los padres y los chicos acopañarlos. Hablamos con la policía para que corte algunas calles de manera preventiva y también esté acompañándonos. Está saliendo todo bien por ahora", decía Nicolás Guilardi, padre de un alumno de la escuela técnica Fray Luis Beltrán.
Adolescentes, muchos.