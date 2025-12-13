"El último día antes del último año": miles de adolescentes coparon la Ciudad con un banderazo

Adolescentes que terminaron cuarto del secundario festejaron que entran al último año. El banderazo incluyó a casi todas las escuelas del Gran Mendoza. Calles cortadas, padres que cuidan y jóvenes por todos lados.

"¡Quién manda!", gritaba una joven. A coro respondían todos sus compañeros de promoción de una escuela de Mendoza. No se gradúan, pero se anticipan a lo que viene: el último año, que en realidad ocurrirá en 2026. En los alrededores, adolescentes; por miles; de todas las escuelas del Gran Mendoza, que hicieron un banderazo para despedir el año y avisar que están por terminar la secundaria.

festejos escuelas 8 Se concentraron en la Plaza Independencia, fueron al Parque General San Martín, hicieron ruido, cortaron la calle; presentaron sus banderas y volvieron a la Plaza, desandando el camino por Emilio Civit; Belgrano, Gutiérrez y Patricias. Banderas, agua, espuma, algo de alcohol. Vecinos, automovilistas y hasta los conductores del metrotranvía que se suspendió por un rato miraban. Banderas, carteles, pancartas. Cantos, calor y festejo. "Es para festejar entre nosotros. ¡Es fiesta!", gritaba eufórico un chico con los pelos mojados, sin remera y lentes muy oscuros.

"Ya tenemos todo listo. Después de festejar, nos vamos a un quincho a seguirla. Se hace todos los años y es para todas las escuelas de Mendoza", explicaba una adolescente de una escuela de Ciudad.

festejos escuelas 5 Algunos adultos se intercalaban entre grupo y grupo. Es que en las escuelas más organizadas los padres participaron de la organización para ayudar, sobre todo, a que no haya desbordes. "Nos sumamos para que no pase lo de otros años, porque algunas veces hay pica entre escuelas. Los chicos estuvieron de acuerdo y vamos acompañando sin interrumpir y cuidándolos para que no se tiren cosas", explicaba Aldana Fernández que, junto a su esposo Carlos, acompañaron a los alumnos de la escuela Ricardo Videla.

festejos escuelas padres Las calles se fueron cortando a medida que avanzaba el grupo. No había pancartas de protesta; sino de vitoreo. "Cuidado que es amor", decía una joven. Volaban algunos envases y una botella de vidrio se estrellaba contra el pavimento. La habían lanzado unos niños que no eran parte del grupo que festejaba.