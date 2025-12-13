Tras las denuncias, 72 padres fueron a vacunar a sus hijos

El Ministerio de Salud de Mendoza dio un paso decisivo en temas de inmunización y salud pública al denunciar a diez padres por no vacunar a sus hijos . Además, por la difusión en los medios de la medida, 72 padres fueron completar los esquemas de vacunación de sus hijos de manera espontánea.

Desde la cartera de Rodolfo Montero confirmaron que después de la acción judicial cuatro de los diez papás denunciados llevaron a sus hijos a los efectores sanitarios e inmunizaron a los chicos.

Además, tras las visibilización del tema, 72 familias fueron de forma espontánea a centros de salud y vacunatorios para completar los esquemas de vacunación de sus hijos.

En los últimos días, la Provincia activó un mecanismo judicial inédito en los últimos años para garantizar el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación.

Según fuentes oficiales, el objetivo es poner en primer plano la protección de la salud de los niños y adolescentes.

Amparados en la ley 27.941, la cartera sanitaria confirmó que presentó diez denuncias en la Justicia contra padres que no completaron las aplicaciones correspondientes a sus hijos.

La ley establece la obligatoriedad de las vacunas y sostiene que la salud colectiva debe prevalecer por sobre cualquier interés individual.

Las autoridades del Ministerio de Salud remarcan que la medida surge ante un descenso sostenido en las coberturas, que coincide con el repunte de casos de sarampión y coqueluche en el país.