Qué es un ACV hemorrágico: la grave afección que causó la muerte del Indio Solari

La muerte del Indio Solari conmocionó al país y volvió a poner en primer plano a uno de los cuadros neurológicos más peligrosos: el ACV hemorrágico . Según la autopsia preliminar, el mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sufrió un sangrado cerebral mientras se encontraba en la pileta de su casa y falleció de manera inmediata.

El episodio generó conmoción entre miles de fanáticos y despertó dudas sobre esta enfermedad, que representa uno de los tipos más graves de accidenteS cerebrovasculares y que puede resultar mortal en pocos minutos si no se recibe atención médica urgente.

El informe preliminar de la autopsia del Indio Solari indicó que la causa de muerte fue “no traumática por un accidente cerebrovascular hemorrágico”, aunque todavía restan estudios complementarios para confirmar el diagnóstico definitivo.

Cuáles son las características del ACV hemorrágico, la afección que sufrió el Indio Solari. Foto: Archivo MDZ

En el país se registran 120 mil casos de ACV que podrían prevenirse. Foto: Archivo MDZ

Qué es un ACV hemorrágico y por qué es tan peligroso

Un accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo del cerebro se rompe y provoca una hemorragia dentro del tejido cerebral o en las zonas que lo rodean. Ese sangrado aumenta la presión dentro del cráneo y comienza a dañar rápidamente las células cerebrales.

Aunque representa una menor cantidad de casos que el ACV isquémico, suele tener consecuencias mucho más severas. En muchos pacientes puede provocar secuelas permanentes e incluso la muerte.

Los especialistas distinguen dos tipos principales:

Hemorragia intracerebral.

Hemorragia subaracnoidea.

Ambas requieren atención médica inmediata para reducir el daño cerebral.

Cuáles son las causas más comunes de un ACV hemorrágico

La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo asociado a este tipo de accidentes cerebrovasculares. También pueden desencadenarlo aneurismas cerebrales, malformaciones vasculares, traumatismos y el consumo de drogas como la cocaína.

Además, existen otras condiciones que elevan el riesgo, especialmente en adultos mayores, como enfermedades que debilitan las arterias cerebrales.

Síntomas de alarma de un ACV

Uno de los mayores peligros del ACV hemorrágico es que suele aparecer de forma repentina. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Dolor de cabeza intenso y súbito.

Pérdida de fuerza en un brazo o una pierna.

Dificultad para hablar.

Problemas de visión.

Pérdida del equilibrio.

Parálisis facial.

Desmayos o pérdida de conciencia.

Los especialistas recomiendan actuar de inmediato ante cualquiera de estas señales, ya que cada minuto resulta clave para evitar daños irreversibles.

Cómo se trata un ACV hemorrágico

El diagnóstico suele realizarse mediante tomografías o resonancias que permiten detectar el sangrado y evaluar su gravedad. El tratamiento apunta a frenar la hemorragia y disminuir la presión sobre el cerebro.

Dependiendo de cada caso, pueden utilizarse medicamentos específicos o procedimientos quirúrgicos de urgencia. Después de la etapa crítica, muchos pacientes necesitan rehabilitación para recuperar funciones afectadas.

Cómo prevenir un accidente cerebrovascular

Los expertos coinciden en que controlar los factores de riesgo es fundamental para reducir las posibilidades de sufrir un ACV hemorrágico.

Las principales recomendaciones incluyen:

Mantener controlada la presión arterial.

No fumar.

Evitar el consumo de drogas.

Realizar actividad física.

Llevar una alimentación saludable.

Hacer controles médicos periódicos.

La rapidez en la atención médica resulta clave en este tipo de cuadros, ya que un ACV hemorrágico puede provocar daños irreversibles en cuestión de minutos. Por eso, los especialistas insisten en reconocer los síntomas a tiempo y actuar de inmediato ante cualquier señal de alarma.