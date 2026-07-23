Premios PINTI 2026: cómo participar para elegir la mejor obra de teatro comercial de Buenos Aires

La primera edición de los Premios Pinti reunirá a las principales figuras de la temporada teatral. Cómo participar para elegir tu obra preferida del año.

Charlie y la Fábrica de Chocolate es una de las obras nominadas a los Premios Pinti.

La cuenta regresiva ya comenzó. El próximo lunes 27 de julio, el Teatro Colón será escenario de la primera edición de los Premios PINTI, la nueva distinción impulsada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) para reconocer la excelencia artística, técnica y productiva del teatro comercial argentino.

La ceremonia contará con Agustín "Rada" Aristarán como maestro de ceremonia, reunirá a figuras destacadas de la escena como presentadores, incluirá números artísticos especiales y será transmitida en vivo por eltrece para todo el país.

Mientras crece la expectativa por conocer a los ganadores, este 23 de julio será el último día para participar de la votación del Premio Favorito del Público, que se realiza de manera online a través del sitio de AADET. El espectáculo elegido por los espectadores se anunciará durante la gala.

Cuatro formas de reconocimiento Los Premios PINTI reunirán cuatro modalidades de distinción: las categorías competitivas definidas por un jurado independiente, los Premios Trayectoria, los Espectáculos del Año, determinados por la convocatoria de público, y el Premio Favorito del Público, elegido mediante votación abierta.

En julio se llevará a cabo la primera edición de los premios Pinti. Gentileza Según informó AADET, la propuesta busca reflejar la diversidad de la temporada teatral argentina integrando distintas formas de reconocimiento dentro de una misma celebración.