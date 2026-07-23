Premios PINTI 2026: cómo participar para elegir la mejor obra de teatro comercial de Buenos Aires
La primera edición de los Premios Pinti reunirá a las principales figuras de la temporada teatral. Cómo participar para elegir tu obra preferida del año.
La cuenta regresiva ya comenzó. El próximo lunes 27 de julio, el Teatro Colón será escenario de la primera edición de los Premios PINTI, la nueva distinción impulsada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) para reconocer la excelencia artística, técnica y productiva del teatro comercial argentino.
La ceremonia contará con Agustín "Rada" Aristarán como maestro de ceremonia, reunirá a figuras destacadas de la escena como presentadores, incluirá números artísticos especiales y será transmitida en vivo por eltrece para todo el país.
Mientras crece la expectativa por conocer a los ganadores, este 23 de julio será el último día para participar de la votación del Premio Favorito del Público, que se realiza de manera online a través del sitio de AADET. El espectáculo elegido por los espectadores se anunciará durante la gala.
Cuatro formas de reconocimiento
Los Premios PINTI reunirán cuatro modalidades de distinción: las categorías competitivas definidas por un jurado independiente, los Premios Trayectoria, los Espectáculos del Año, determinados por la convocatoria de público, y el Premio Favorito del Público, elegido mediante votación abierta.
Según informó AADET, la propuesta busca reflejar la diversidad de la temporada teatral argentina integrando distintas formas de reconocimiento dentro de una misma celebración.
Las nominaciones fueron definidas por un jurado integrado por 25 referentes del periodismo, la crítica especializada, la literatura y la cultura, quienes seleccionaron a los candidatos en 19 categorías correspondientes a producciones estrenadas entre agosto de 2025 y julio de 2026.
Los reconocimientos especiales
La primera edición también distinguirá tres trayectorias destacadas dentro del teatro comercial argentino. Los Premios Trayectoria serán para Moria Casán, en actuación teatral femenina; Guillermo Francella, en actuación teatral masculina; y Carlos Rottemberg, en producción teatral.
Por su parte, los Espectáculos del Año, definidos según la convocatoria de público, reconocerán a El Jefe del Jefe como Comedia del Año, Rocky como Drama o Comedia Dramática del Año y Charlie y la Fábrica de Chocolate como Musical del Año.
Últimas horas para votar: cómo hacerlo
El Premio Favorito del Público será la única categoría definida por los espectadores. La votación permanecerá abierta hasta el 23 de julio y podrá realizarse a través del sitio oficial de AADET.
El resultado se conocerá durante la ceremonia del 27 de julio, cuando el Teatro Colón reciba la primera edición de una premiación que buscará reconocer a las principales producciones, artistas y equipos creativos de la temporada del teatro comercial argentino.