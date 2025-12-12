Condenaron a una arquitecta mendocina por llevarse a su hijo sin permiso y definirán si sigue en la cárcel

Hace dos años, una mendocina fue detenida por llevarse a su hijo a Buenos Aires sin autorización judicial. Esta mañana, la mujer fue condenada a 3 años de prisión efectiva y antes de fin de año se va a definir en una audiencia si el resto de la condena lo pasa en libertad o en prisión.

Carolina Loncarich fue condenada a tres años de prisión efectiva por impedirle al hijo -de por entonces ocho años de edad- tener contacto con su padre y por desobedecer a la autoridad judicial que había ordenado la revinculación del nene con su papá.

Antes de fin de año habrá una audiencia para saber si la mendocina continúa en prisión.

En total, la condena fue de tres años de prisión efectiva y como ya lleva 31 meses presa -debería salir en mayo del año que viene- la defensa de Loncarich solicitó el cese de la prisión. Por su parte, la Fiscalía se opuso y la jueza no dio lugar.

El paso siguiente es una encuesta ambiental para determinar en qué lugar la mujer va a pasar lo que resta de condena y una audiencia antes de fin de año en la que se definirá si queda libertad o no.

El 5 de mayo de 2023, un niño desapareció de Mendoza y su papá fue a hacer la denuncia por averiguación de paradero. Al principio, la campaña se viralizó en redes sociales y después el padre autorizó la difusión de su foto en los medios de comunicación. Inclusive, la asociación Missing Children formó parte de la publicación del paradero.

El nene apareció sano y salvo 20 días después en un hotel de la ciudad de Tigre de la provincia de Buenos Aires donde estaba alojado junto a su mamá. La investigación y causa penal fue llevada a cabo por el Fiscal de Delitos No Especializados de Mendoza, Gabriel Blanco.

El operativo para dar con el nenecontó con la intervención del procurador General, Alejandro Gullé, el viceministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Dario Ruiz; y la Unidad de Apoyo a la Investigación Penal Fiscal, UDAPIF, a través de Fabián Correa.

En su momento, el pequeño fue acompañado por un equipo del Sistema de Emergencia Social de Tigre y profesionales de la Secretaría de Mujeres Géneros e Infancias, también por psicólogos y trabajadores sociales de la Dirección de Niñez y Adolescencia de Tigre.