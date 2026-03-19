Quién es la empresaria mendocina condecorada por la presidencia italiana: la data y los Sociales

En el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el cónsul general de Italia en Mendoza, Giuseppe D’Agosto, organizó un cóctel en Francesco Ristorante para recibir al flamante embajador de Italia en Argentina, Fabrizio Nicoletti, quien asumió el cargo en noviembre del año pasado, y aprovechó a reconocer a la empresaria Beatriz Barbera .

Es que la presentación del diplomático ante la comunidad italiana en Mendoza y otros invitados, fue también el momento propicio para distinguir a Beatriz como Cavalieri dell’Ordine della Stella d’Italia -Caballeros de la Orden de la Estrella de Italia- , un reconocimiento que otorga la presidencia de la República de Italia, a través de la propuesta que hiciera el consulado general en la provincia a la embajada italiana y, a su vez, la embajada la elevara a Roma.

“Estoy muy conmovido por entregar esta distinción a Beatriz porque es una muy querida amiga y una persona excelente. De corazón la quiero felicitar porque se lo merece, no sólo por su trayectoria en Italia, sino también acá en Argentina y por su familia, en especial por su abuela y su mamá”, expresó D’Agosto ante los invitados que se sorprendieron gratamente.

En tanto el embajador Nicoletti agradeció a la colectividad italiana por haberse acercado a la reunión y al cónsul general por su recepción. Aprovechó el momento para dedicarle unas palabras a la empresaria y dueña de casa. “Es un grandísimo honor poder entregar esta condecoración”, dijo antes de leer el acta oficial del reconocimiento, al tiempo que entregó la insignia y diploma que materializan este título.

En el texto oficial se expuso la motivación para otorgarle tal condecoración a Barbera: “Beatriz Barbera ha construido una trayectoria profundamente ligada al deporte y a su desarrollo institucional en Mendoza”. El cónsul general repasó su práctica en el atletismo, su formación académica y su paso por la docencia y la gestión pública nacional y provincial. Pero también hizo mención de su reconocida gestión en la gastronomía, el turismo y la promoción de la identidad mendocina , integrando deporte, cultura y gastronomía como parte del desarrollo de la provincia de Mendoza.

Beatriz Barbera, reconocida por su trayectoria deportiva y su aporte a la gastronomía italiana en Mendoza

Emocionada y feliz, Barbera tuvo palabras de agradecimiento para Nicoletti y D’Agosto y recordó a su nonna Fernanda -quien llegó en barco en 1948 a Argentina-, como la pionera de la gastronomía italiana en Mendoza. Dedicó también, el reconocimiento a su familia -que estuvo presente-, al equipo de trabajo de Francesco y a los amigos.

“Este reconocimiento no lo siento como algo personal, sino colectivo. Son tantos los italianos que han cruzado el océano y que han venido a este país buscando paz, trabajo y comida… cuántas bodegas, artistas, deportistas, empresas, periodistas, cuántos italianos, cuántos somos de esta colectividad que queremos que Mendoza crezca y ponemos lo nuestro y nuestra ascendencia”, sostuvo y finalizó: “ofrezco este premio a todos. Agradezco al gobierno de Italia. La fusión de culturas es amplitud, es crecimiento. Esta tierra nos dio la posibilidad de crecer y aceptó incorporar la cultura italiana. Entonces esto que es solidaridad, es un ejemplo de seguir aceptándonos, es un ejemplo de paz y ojalá que esa paz que vinieron a buscar nuestros familiares nunca se pierda”.

No te pierdas la galería de fotos, a continuación:

Beatriz Barbera, Orlando Terranova, Flavia Filippini, Julieta Gargiulo, Teresa D_Agosto y Andrés Donadi Beatriz Barbera, Orlando Terranova, Flavia Filippini, Julieta Gargiulo, Teresa D'Agosto y Andrés Donadi.

Beatriz Barbera y su agradecimiento al cónsul general que impulsó la inicitiva de su reconocimiento Beatriz Barbera y su agradecimiento al cónsul general que impulsó la inicitiva de su reconocimiento.

Lucy y Enrique Pescarmona junto a María Teresa, entre los invitados Lucy y Enrique Pescarmona junto a María Teresa, entre los invitados.

Amigos italianos y la comunidad italiana en Mendoza acompañaron al cónsul general en Francesco Amigos italianos e integrantes de la comunidad italiana de Mendoza, saludando al flamante embajador.

Amigos_ Andrés DOnadi, Teresa D_Agosto y Charly González Andrés Donadi, Teresa D'Agosto y Charly González.

Santina, María Luisa, María Teresa, Beatriz, Bernarda y Fernando Barbera Santina, María Luisa, María Teresa, Beatriz, Bernarda y Fernando Barbera.

Beatriz Barbera recibe el reconocimiento de manos del embajador de Italia en Argentina, Fabrizio Nicoletti Beatriz Barbera recibe el reconocimiento de manos del embajador de Italia en Argentina, Fabrizio Nicoletti.

El comisario general Marcelo Calipo y Mario Riili, jefe de polícia distrital El comisario general Marcelo Calipo y Mario Riili, jefe de polícia distrital.

Beatriz Barbera recordó a su nonna Fernanda cuando recibió la condecoración Beatriz Barbera recordó a su nonna Fernanda cuando recibió la condecoración.

Guillermo Altieri también felicitó a la empresaria gastronómica Guillermo Altieri también felicitó a la empresaria gastronómica.

Beatriz celebró el reconocimiento con su gente querida Beatriz celebró el reconocimiento con su gente querida.

El cónsul general Giuseppe D_Agosto, Beatriz Barbera, y el embajador Fabrizio Nicolettí El cónsul general Giuseppe D'Agosto, Beatriz Barbera, y el embajador Fabrizio Nicolettí.

El equipo de Francesco Ristorante celebra el reconocimiento de Beatriz junto a María Teresa y Giuseppe y Teresa D_Agosto El equipo de Francesco Ristorante celebra el reconocimiento de Beatriz junto a María Teresa y Giuseppe y Teresa D'Agosto.

El diploma que certifica el reconocimiento que llega directamente desde la presidencia italiana El diploma que certifica el reconocimiento que llega directamente desde la presidencia italiana.

Vicky Dion, Mariel Lippi y Teresa D_Agosto Vicky Dion, Mariel Lippi y Teresa D'Agosto.

Julieta Gargiulo saluda y felicita a Beatriz Barbera Julieta Gargiulo saluda y felicita a Beatriz Barbera.

En lso jardines de Franceso se desarrolló el cóctel para la presentación del embajador y el reconocimiento a Beatriz En los jardines de Franceso se desarrolló el cóctel para la presentación del embajador y el reconocimiento a Beatriz.

Gabriel Magni, Piero Pucciarelli, Ana Occelli, Orlando Gubiotti y Sergio Trombatore Gabriel Magni, Piero Pucciarelli, Ana Occelli, Orlando Gubiotti y Sergio Trombatore.

Giuseppe D_Agosto, el embajador Nicoletti, María Teresa y Bea Barbera y Flavia Filippini Giuseppe D'Agosto, el embajador Nicoletti, María Teresa y Bea Barbera y Flavia Filippini.

Integrantes de la comunidad italiana en Mendoza, durante la presentación del embajador y el reconocimiento a Barbera Integrantes de la comunidad italiana en Mendoza, durante la presentación del embajador y el reconocimiento a Barbera.

La decana de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini junto al cónsul general Giuseppe D_Agosto La decana de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini junto al cónsul general Giuseppe D'Agosto.

La estrella que representa el reconocimiento recibido La estrella que representa el reconocimiento recibido.

La familia Babrera reunida para la ocasión junto al cónsul, el embajador y sus señoras La familia Babrera reunida para la ocasión junto al cónsul, el embajador y sus esposas.

Los Romanello, los Pescarmona, los Pagano fueron parte del agasajo Los Romanello, los Pescarmona y los Pagano fueron parte del agasajo.

María Teresa, emocionada con el reconocimiento a su hija María Teresa, emocionada con el reconocimiento a su hija.

Mario Riiili y Marcelo Calipo junto a Bea Barbera Mario Riiili y Marcelo Calipo junto a Bea Barbera.

Matteo Viana le obsequió al embajador una botella del vermut que elabora Matteo Viana le obsequió al embajador una botella del vermut que elabora.