Condenaron a la directora del Ballet Salta por abusar sexualmente de su nieto

La directora del Ballet Salta , Marina Tondini de Jiménez , fue condenada a 10 años de prisión por el abuso sexual de su nieto , un caso que ha conmocionado a la comunidad artística provincial y nacional.

La condena, dictada por la Justicia, llegó tras una denuncia realizada en junio de 2022 por la víctima, Emanuel Jiménez , quien relató los abusos sufridos entre los 10 años y 17 años, cuando iba a visitar a su abuela y se quedaba a dormir en su casa en la ciudad de Salta .

Emanuel Jiménez , quien ahora reside en la Ciudad Buenos Aires y lleva adelante su carrera profesional como bailarín, expresó su felicidad tras conocer el veredicto. En diálogo con los medios, afirmó: “Esto fue Justicia, y ojalá que sea un mensaje para las víctimas y las familias de las víctimas por abuso sexual”.

Aunque la sentencia ya fue emitida, Marina Tondini de Jiménez sigue en libertad hasta que la condena quede firme, dado que la legislación prevé que la condena pase por instancias de apelación antes de que sea de cumplimiento efectivo.

La denuncia fue radicada por la víctima en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires, en junio de 2022. En su testimonio, Emanuel detalló que los abusos comenzaron cuando tenía 10 años y se extendieron hasta los 17. Según su declaración, los hechos ocurrían durante sus visitas a la casa de sus abuelos en Salta, tanto cuando estaban solos como en noches en las que el resto de la familia dormía.

El joven también mencionó que los abusos se repitieron durante las vacaciones familiares en Mar del Plata, y aseguró que su abuela lo amenazaba para que no hablara sobre lo sucedido.

En una entrevista con Gente de Salta, Emanuel Jiménez se expresó sobre el reconocimiento recibido por su abuela en el ámbito artístico, señalando: “Es increíble que homenajeen a una violadora”.

“Hablar de ella me remueve todo, pero hablo para que la gente diga basta, diga no, hasta acá llegaste. Nunca es tarde para hablar y empezar a sanar”, expresó. Además, agradeció el acompañamiento de su familia, la ayuda terapéutica y el respaldo recibido de los organismos de protección de víctimas a lo largo de todo el proceso judicial.

ballet salta El comunicado del Ballet Salta. X

El caso se investigó a través de pericias interdisciplinarias y testimonios de diversos miembros de la familia y del entorno del ballet. Tras el avance de la investigación, el caso llegó al juicio a cargo de la fiscal Nayla Delgado, quien presentó las pruebas necesarias para que la Justicia dictara la condena a Marina Tondini de Jiménez.

Impacto en la comunidad artística

El caso ha tenido un gran impacto en la comunidad artística de Salta y más allá, dado que Marina Jiménez tiene una larga trayectoria de más de cinco décadas al frente del Ballet Salta y como ex directora del Instituto de Música y Danzas de la provincia. A raíz de la condena, el instituto emitió un comunicado en el que afirmaron que la sentencia aún no es firme y que se encuentran en curso los recursos judiciales correspondientes.

En el comunicado, la institución subrayó que Jiménez sigue eximida de prisión y que continuará cumpliendo con las obligaciones procesales mientras dure la apelación.

El Ballet Salta también hizo hincapié en su compromiso institucional y con la comunidad, destacando el respeto por el funcionamiento de la Justicia y el trabajo de los organismos intervinientes, sin emitir valoraciones sobre el contenido del veredicto o aspectos vinculados al proceso judicial.