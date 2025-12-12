La jubilada que atropelló y mató al nene frente al Parque fue condenada: los detalles

Amelia Albina Molina aceptó un acuerdo de juicio abreviado y por eso recibió una pena de cuatro años y seis meses. Es por atropellar a dos adolescentes de 13 años y matar a Fausto Morcos, uno de ellos. La mujer asumió la responsabilidad y por eso evitó que se desarrolle el juicio oral.

La condena que recibió es de cumplimiento efectivo, pero en la movilidad domiciliaria, ya que tiene 82 años. Otro de los detalles que se acordaron junto a la defensa de Fausto Morcos fue que deberá estar controlada bajo con una pulsera o tobillera electrónica y tendrá restricciones de visitas. Solo podrá ser visitada por familiares directos.

Cómo fue el accidente El siniestro ocurrió al mediodía del sábado 1 de noviembre en la intersección de la avenida Boulogne Sur Mer y Clark, frente al ingreso del Mendoza Tenis Club. Allí, los dos menores de edad fueron embestidos por un vehículo Volkswagen Up, conducido por la mujer imputada.