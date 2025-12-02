La audiencia clave que definirá el futuro de la jubilada que atropelló y mató a un joven en Ciudad

María Amelia Molina fue citada a una audiencia por el caso de los jóvenes que atropelló en frente al Parque San Martín y que resultó en la muerte Fausto Morcos García.

El caso del atropello de dos jóvenes en frente al Parque San Martín dio un paso clave luego de que se citara a María Amelia Albina Molina, la jubilada de 82 años imputada de homicidio culposo y lesiones culposas graves, ambos delitos agravados por cruzar un semáforo en rojo. En esta se pedirá la prisión preventiva.

De esta forma, la mujer acusada por la muerte de uno de los adolescentes, Fausto Morcos García, de 13 años, deberá presentarse en el Polo Judicial Penal. Sin embargo, aún no hay fecha para esta audiencia solicitada por el Fiscal de Tránsito Fernando Giunta.

Días después del hecho, la jubilada fue imputada y se la sometió a detención domiciliaria con tobillera electrónica para monitorear sus movimientos. Esto luego de que los detectives recolectaran varios testimonios y otras pruebas en contra de la mujer.

El accidente fatal El siniestro se registró durante el mediodía del sábado en la intersección de avenida Boulogne Sur Mer y calle Clark, frente al ingreso del Mendoza Tenis Club. Allí, los dos menores de edad fueron embestidos por un vehículo Volkswagen Up que pasó un semáforo en rojo y era conducido por la imputada.