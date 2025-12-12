Quién es la directora de Ballet Salta condenada por abusar sexualmente de su nieto
Marina Tondini de Jiménez fue condenada a 10 años de prisión por abusar sexualmente de su nieto. La mujer se encuentra en libertad.
El país se encuentra conmocionado por un nuevo caso de abuso sexual infantil. La directora de Ballet Salta, Marina Tondini de Jiménez, fue condenada a 10 años de prisión por abusar sexualmente de su nieto. A pesar de la condena, Marina se encuentra en libertad.
Quién es Marina Tondini de Jiménez
La mujer tuvo una extensa carrera de más de 50 años, dedicada a la difusión del folclore argentino a nivel nacional e internacional. Su formación académica, que incluye su paso por la Escuela Nacional de Danzas y una licenciatura en folclore, le permitió fusionar la técnica de la danza clásica y contemporánea con las raíces de la danza tradicional argentina.
En 1970, Tondini fundó el Ballet Salta junto a su esposo, Hugo Jiménez. La compañía se convirtió en una “embajada cultural argentina en el mundo”, realizando extensas giras por Europa, Asia, África y América. Juntos, crearon numerosas obras coreográficas que narraban la historia y leyendas argentinas, como “La Muerte de Martín Güemes” y “La leyenda de la Caá, Yari”.
A lo largo de su trayectoria, Marina Tondini recibió múltiples galardones, incluyendo el Premio Atahualpa por su trayectoria, y los premios Santos Vega, Faro de Oro y Gaviota de Oro. Fue declarada Ciudadana Ilustre en varias localidades argentinas y, en 2020, recibió un emotivo reconocimiento por sus 50 años de trayectoria por parte de la Secretaría de Cultura de Salta.
Denuncia, condena y justicia
La condena llegó tras una denuncia realizada en junio de 2022 por la víctima, Emanuel Jiménez, quien relató los abusos sufridos entre los 10 y los 17 años, cuando iba a visitar a su abuela y se quedaba a dormir en su casa en la ciudad de Salta.
Emanuel, quien ahora reside en la Ciudad Buenos Aires y lleva adelante su carrera profesional como bailarín, expresó su felicidad tras conocer el veredicto. En diálogo con los medios, afirmó: “Esto fue Justicia, y ojalá que sea un mensaje para las víctimas y las familias de las víctimas por abuso sexual”.
Aunque la sentencia ya fue emitida, Marina Tondini de Jiménez sigue en libertad hasta que la condena quede firme, dado que la legislación prevé que la condena pase por instancias de apelación antes de que sea de cumplimiento efectivo.