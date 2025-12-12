Tras Magis TV y Al Ángulo TV, allanaron a los creadores de tres plataformas ilegales que retransmiten fútbol

Se trata de las plataformas “Rayo”, “Cometa” y “Errado”, las cuales tienen un alto nivel de consumo en varios países de la región. La causa se encuentra en manos del fiscal Alejandro Musso, titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC). Por el momento, no hay detenidos.

La investigación comenzó en el mes de marzo, cuando el apoderado legal de LaLiga de España y de DirecTV Argentina denunció la existencia de aplicaciones que ofrecían gratuitamente partidos de las competiciones españolas sin autorización ni derechos para transmitirlas en la Argentina.

Durante los procedimientos, las autoridades buscaron identificar y recolectar evidencia sobre quienes orquestaban el sistema y cómo funcionaba la estructura de distribución.

El abogado de los implicados, Fernando Madeo Facente, señaló, en diálogo con VíaSzeta que a sus representados “les imputan lo mismo que a la gente de Fútbol Libre y Al Ángulo TV, que también represento”. Y agregó: “Hemos presentado la exención de prisión y estamos esperando que el Fiscal la resuelva, dado que no hay peligro de fuga ni tienen antecedentes”.

Magis TV y Al Ángulo TV, dos antecedentes que revelan la magnitud del negocio ilegal

El pasado 20 de agosto, en Paraná, fue detenido “Shishi”, el creador de Al Ángulo TV. Dicha plataforma retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1 sin autorización.

Shishi, el creador de Al Angulo TV “Shishi”, el creador de “Al Ángulo TV”. X

A su vez, semanas atrás, ordenaron el cierre de Magis TV, la plataforma que había ganado popularidad entre los fanáticos del deporte al ofrecer partidos de fútbol, Fórmula 1 y otras tantas disciplinas de manera gratuita. Además, representaba un peligro para sus usuarios, ya que les solicitaban que realicen un registro y carguen, entre otros datos, su número de teléfono y una cuenta de correo electrónico.