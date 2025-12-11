Los dirigentes del fútbol que no hablan

El silencio es estruendoso. Similar a la omertá, el código de honor de la mafia italiana, que prohíbe informar todo tipo de actividad delictiva, exigiendo lealtad absoluta y llegando a castigar con la muerte la traición a esta exigencia de silencio absoluto.

Hay omisión total de expresarse por parte de los dirigentes, frente al estallido de los manejos opacos en arbitrajes, favoritismos, Sur Finanzas y el revoleo de dinero y a los supuestos testaferros, entre otras bondades, que rodean la AFA , a su presidente Claudio Tapa y a su filoso adlater Pablo Toviggino.

Sólo Juan Ramón Verón se expresaba en relación a la conducción del máximo organismo. La respuesta, frente a la actitud de los jugadores del club platense, de dar la espalda en el obligatorio pasillo del campéón, impuesto, luego del insólito campeonato otorgado a Rosario Central, fue contundente; 6 meses de suspensión para Verón y varias fechas a los jugadores, pero a cumplirse en el torneo venidero. Risueño, esto.

Antes, lo acompañaba en una postura contestataria, el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, que se rindió humillantemente, ante la proximidad del descenso del club cordobés. Página vergonzante de abdicación expresa y a la luz pública.

Ayer, luego del sorteo del próximo campeonato y a posteriori de una reunión de presidentes convocada por Tapia, y con Toviggino a su lado, donde hubo una especie de alocución exhibiendo los logros de 8 años de gestión, se pronunció Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, último ganador de la Copa Argentina y participante de la Copa Libertadores venidera, refiriéndose a los allanamientos a la AFA y a varios clubes

. “Mucho de show” expresó. “Lo que se llevaron era nada”, graficó, concluyendo que “Tapia dijo que no va a ceder frente a a las presiones de aquellos que no tienen los derechos del fútbol”. ¿ Se refería Tapia al grupo Clarín? Están en discusión los derechos de trasmisión de los principales torneos de ascenso, que la AFA anunció se van a licitar, abriendo el juego a otras opciones que la de Clarín. Pese a ello, habrían negociaciones subterráneas.

Los únicos y escasos dirigentes que se han expresado.

Hay otro dato que resulta sorprendente y en el mismo sentido que el de los los dirigentes; no son muchos los periodistas deportivos que se pronuncian ante el escándalo . Se ocupan, casi a tiempo completo los canales de noticias TN y La Nación+ y comunicadores políticos de diversos medios, no sólo del grupo Clarín.

Los comunicadores vinculados al fútbol; prudentes; en demasía.

El tema es escabroso y de tal magnitud, que excede el ámbito deportivo e incluye la política y la Justicia, sobretodo la bonaerense, tan puesta entre signos interrogatorios.

Carlos Pagni, en su columna de hoy en La Nación, define como la posibilidad de un Manu Pulite del fútbol, lo que podría acontecer alrededor del escándalo desatado. Algo complejo.

No obstante, por lo bajo y en absoluta reserva, dirigentes experimentados y cautelosos afirman que de avanzar la causa “sería un antes y un después “, desde la época de Don Julio hasta la actual. Uno de ellos contó “las presiones varias que recibí para trabajar con Sur Finanzas”. Esto era recurrente.

Para que ello ocurra deberá la Justicia ser eficaz y rápida. No tan sencillo y probable. Basta con mencionar las peripecias en el yate Bandido por el Mediterráneo de Martín Insaurralde. Lleva más de dos años y el pescado continúa sin venderse del todo.

La maraña Justicia y política bonaerense no es sencilla de desbaratar. Se le agrega que muchos presidentes y dirigentes de clubes bonaerenses son políticos cercanos a los barras bravas y que los utilizan como fuerzas de choque y recaudación.

Un combo feroz; parte de la justicia, políticos eternizados, dirigentes futboleros y barras apretadores, complementados por la escasez de dinero, provisto por financiadores que sponsorean camisetas. Cartón lleno.

Según crónicas periodísticas, en la reunión con los silentes dirigentes de los clubes, Tapia y Toviggino se mostraron confiados y decididos a avanzar por el mismo camino, mientras reseñaban los logros de su gestión. Hay que agregar la cercanía de ambos dirigentes a Sergio Massa y Gerardo Zamora.

Amistades conducentes. La mayoría de las finales de los torneos importantes se disputan en la ciudad de Santiago del Estero en el estadio Madre de Ciudades, construido por el gobernador Zamora. Toviggino es presidente del club santiagueño Central Córdoba. Todo coligado.

Las formas, por las vicisitudes que se viven, eso sí, han mutado. No hay fotos con Messi, ahora a prudente distancia y no se avizoran “picados insólitos de Chiqui con los campeones mundiales”.

Un abogado penalista con maestría en su especialidad y expertise internacional,expresaba que ante lo burdo del accionar de Vallejos, el titular de Sur Finanzas, su detención no debería demorarse. Si se tira con convicción de lo que asoma se puede llegar a lugares insospechados. Se requiere decisión, voluntad y no estar mezclado con la podredumbre. No es fácil, ni hay tanta disposición.

El dislate de treinta equipos disputando la Liga Profesional tiene a gran cantidad de ellos penando económica y financieramente. Clubes grandes y muy populares como San Lorenzo e Independiente de Avellaneda son testimonio elocuente. Sólo los poderosos River y Boca están a salvo, aunque deben vender rápido a sus jóvenes y promisorias promesas. La mayoría están comprometidos y es de necesidad imperiosa participar y avanzar en los torneos internacionales, para tener recursos suficientes.

Es una incógnita como sobrellevan los clubes del ascenso su participación en torneos prolongados y donde deben recorrer distancias muy largas durante la competición.

Todas las dificultades se ven acrecentadas por “ la burbuja” en que se ha convertido el fútbol dentro de la realidad económica nacional. . Cantidad de personas involucradas en la conducción de los planteles y en todo lo que rodea a la logística de los equipos.

Cuerpos técnicos integrados por 8 o hasta 10 personas, más custodios, cuerpo médico, psicólogos deportivos, encargados de la alimentación, kinesiólogos, varios preparadores físicos, utileros al por mayor, omnibús de calidad y choferes para trasladar a los planteles. Un mar de personas que insumen un costo muy elevado.

Pero lo más gravoso e incomprensible son los elevados salarios de las grandes figuras, que marcan un piso muy elevado de remuneración a planteles numerosos en exceso.

Las remuneraciones de las figuras son en dólares, en cifras increíbles comparadas con lo que cobran la mayoría de los argentinos, e incrementadas por logros, partidos disputados, goles convertidos y otras variables. Realidades de un mundo totalmente ajeno a la Argentina real.

La inconcebible y disparatada idea de adjudicar a Rosario Central, un campeonato, que no estaba previsto, fue el cisne negro que disparó el tsunami que está viviendo el deporte que apasiona a los argentinos.

Puede que todo lo que se visualiza, sirva para normalizar el deporte más popular, que desaparezcan los patrones de estancia, la corruptela arbitral, el amañamiento de partidos, que participen hinchas de los dos equipos en todos los partidos que se disputan y que la situación económica y financiera de las instituciones sea lógica y estable.

Torneos de veinte equipos disputados a dos ruedas, con equipos sustentables de calidad y encuentros emotivos y de juego vistoso y leal.

En Argentina no se consigue, pero si con los jugadores del seleccionado campeón del mundo, que juegan en las mejores ligas del mundo. No resulta utópico vivirlo semanalmente en nuestro país.

Hay que extirpar vicios, delincuentes, periodistas deportivos que cumplan con su tarea y dirigentes comprometidos y eficientes y no silentes y serviles.