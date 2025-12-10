Dolor en el fútbol argentino: murió un histórico futbolista del Ascenso

Figura indiscutida de Argentino de Quilmes y víctima de un incendio que destruyó su vivienda hace cuatro meses, murió a los 36 años, según confirmó el club.

El fútbol argentino atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse la muerte de Cristian Tello, referente absoluto de Argentino de Quilmes y un histórico del Ascenso. El exfutbolista, de 36 años, había sufrido hace apenas cuatro meses un incendio que consumió por completo su casa, un episodio que movilizó a hinchas, clubes y vecinos para acompañar a su familia.

Tello, nacido en San Francisco Solano, desarrolló casi toda su carrera en Argentino de Quilmes, donde debutó en 2007 y se transformó en un emblema: acumuló 291 encuentros, la cifra más alta alcanzada por un jugador en la historia de la institución.

Además de su extensa trayectoria en Argentino, el mediocampista también sumó pasos por San Martín de Burzaco y Excursionistas, aunque su nombre quedó íntimamente ligado al club de la Primera B Metropolitana, donde se convirtió en ídolo para generaciones de hinchas.

Una leyenda del Ascenso Tello fue pieza clave del ascenso a la Primera C en 2013 y durante más de una década representó los valores e identidad de Argentino de Quilmes. Su entrega, regularidad y liderazgo lo convirtieron en una figura admirada tanto dentro como fuera de la cancha.

El impacto emocional por la noticia es enorme entre los simpatizantes del Mate, que lo consideraban un referente histórico y un símbolo de pertenencia.