"Son absolutamente escandalosos": la indignación de los aficionados del fútbol tras conocerse los precios de las entradas del Mundial 2026

Los aficionados que esperan asistir a la final del Mundial del año que viene se enfrentan a pagar miles de dólares por la entrada más barata.

La asociación de aficionados Football Supporters Europe (FSE) se ha mostrado "asombrada" por la estrategia de precios "extorsiva" de la FIFA y ha pedido que se "detenga inmediatamente" la venta de entradas .

La Embajada de Aficionados de Inglaterra de la Asociación de Aficionados del Fútbol afirmó que era una "bofetada" para los aficionados.

La FIFA aún no se ha pronunciado sobre sus decisiones sobre los precios. Según el sitio web de la FIFA, las entradas para la final en el estadio MetLife de Nueva York se dividen en tres categorías:

Las entradas para el gran evento de la FIFA son hasta siete veces más caras que las del Mundial de 2022 en Qatar.

Además, no hay descuentos en ninguna de sus entradas para niños ni otros grupos.

Y, a diferencia de torneos recientes, los precios de los partidos de la fase de grupos se basan en la popularidad percibida de los equipos participantes, en lugar de una tarifa fija.

Esto significa, por ejemplo, que los aficionados mexicanos o argentinos deberán pagar más que los panameños o los ecuatorianos.

La FIFA aún no ha proporcionado detalles sobre cómo se ha determinado esta "popularidad".

Getty Images Asistir a todo el torneo costará una fortuna.

Precios según la selección

En Qatar, los precios de los partidos de la fase de grupos eran de US$69, US$165 y US$220, respectivamente.

Sin embargo, para ver los partidos de Argentina o Brasil de la fase inicial del Mundial 2026 las entradas cuestan US$265, US$500 y US$700, respectivamente.

Lo mismo sucede con los de México salvo el partido inaugural contra Sudáfrica el 11 de junio, cuando el precio de los boletos se sitúa en US$1.020, US$1.705 y US$2.355.

Para ver a la selección de Colombia en los tres encuentros iniciales, las entradas se venden a entre US$180 y US$265 la categoría más barata; entre US$400 y US$500 la intermedia, y entre US$500 y 700 la más cara, dependiendo del equipo al que se enfrente.

Similar situación registran España, Ecuador y Uruguay.

Los aficionados panameños podrán ver a su seleccionado desde US$140 la entrada -el precio más bajo entre los ofrecidos por la FIFA para el Mundial 2026- y lo mismo ocurre para los paraguayos, salvo en el partido debut contra Estados Unidos, cuando los boletos valen entre US$1.120 y US$2.735.

Para todo el torneo hasta la final, el costo para una persona de asistir a cada encuentro de su selección puede costar hasta US$7.185 en la categoría más barata, US$11.540 en la media o US$16.975 en la categoría superior.

En 2022, por ejemplo a un argentino le costó ver todos los partidos hasta ver a su selección ganar el Mundial US$1.500, US$2.900 o US$5.000, aunque esto era para siete partidos en lugar de ocho.

Los detalles sobre los precios de las entradas se conocieron este jueves, cuando se abrió el sorteo para la compra de entradas.

El lunes, los miembros de las peñas nacionales tendrán la oportunidad de participar en un sorteo para partidos individuales o de seguir a su equipo hasta la final.

Hay unas 4.000 entradas disponibles para cada partido a través de las asociaciones oficiales de aficionados.

El resto de las entradas se asignan mediante sorteo, salvo las que la FIFA reserva para sus socios corporativos.

El sistema de precios dinámicos no se utiliza en los sorteos de las federaciones principales ni de las asociaciones nacionales.

La FSE exige negociaciones sobre los precios "exorbitantes" de las entradas

Getty Images Cada hogar puede solicitar hasta cuatro entradas por partido y un máximo de 40 durante todo el torneo.

La FSE explicó este jueves los motivos para solicitar a la FIFA que detenga el proceso de venta de entradas, considerando que necesita replantear su política de precios.

"En las tablas de precios publicadas de forma gradual y confidencial por la FIFA, las entradas asignadas a las federaciones nacionales (...) están alcanzando niveles astronómicos", declaró en un comunicado.

"Para colmo, la categoría de precio más baja no estará disponible para los aficionados más fieles a través de sus federaciones nacionales, ya que la FIFA decidió reservar las escasas entradas de categoría 4 para la venta general, sujetas a un sistema de precios dinámicos.

"Por primera vez en la historia de la Copa Mundial, no se ofrecerá un precio uniforme para todos los partidos de la fase de grupos. En su lugar, la FIFA está introduciendo una política de precios variables que depende de criterios imprecisos, como el atractivo percibido del encuentro".

"Por lo tanto, los aficionados de diferentes selecciones nacionales tendrán que pagar precios diferentes por la misma categoría en la misma fase del torneo, sin ninguna transparencia sobre la estructura de precios aplicada por la FIFA."

En tanto, la Embajada de Aficionados de Inglaterra de la Asociación de Aficionados del Fútbol declaró: "Estos precios son una bofetada para los aficionados que apoyan a su selección fuera del torneo insignia que se celebra cada cuatro años".

"Un juego para los aficionados, la lealtad se ha ido por la borda y los aficionados de las naciones participantes se han sentido completamente defraudados".

El aficionado inglés Luke Buxton declaró a BBC Radio 5 Live que los precios le parecían "absolutamente escandalosos".

"Es una gran traición a los aficionados más fieles de cada nación que siguen a su selección en el Mundial", añadió.

"Teníamos pensado ir a la fase de grupos inicialmente, luego volver a casa y después volar para las etapas finales. Idealmente, iríamos a los octavos de final, pero podría ser demasiado caro. Así que luego iríamos a los cuartos de final, las semifinales y la final", contó.

"Sin embargo, con estos precios de las entradas que se publican hoy, no estoy seguro de poder llegar ahora a las etapas finales", sostuvo.

John Wallan, aficionado de Escocia, declaró a BBC Radio 5 Live que estaba intentando averiguar cómo podría llevar a su familia.

"Voy, seguro", dijo. "Pero también tengo dos hijos. Tienen 19 y 12 años, así que todo se ha encarecido".

"Creo que para una familia serán entre US$20.000 y US$27.000. Me encantaría llevar a los niños porque puede que no sea posible hasta dentro de 30 años", señaló.

"Todavía no hemos reservado nada. Todavía estamos decidiendo si seremos uno, tres o cuatro los que vamos".

Todavía no está claro si a los aficionados cuya solicitud de entradas de "sigue a tu equipo" sea aceptada se les descontará el importe total de sus tarjetas de crédito en enero.

Si su equipo es eliminado, se les reembolsará el importe de los partidos no asistidos. No habrá precios dinámicos en esa venta, pero es probable que los precios sean considerablemente más altos si los fanáticos intentan comprar en el sitio de reventa de la FIFA después de esta fase.

