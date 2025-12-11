¿Nicolás Maduro ya piensa en salir de Venezuela? Bielorrusia le dijo que siempre será bienvenido y se encendieron las alarmas

El presidente de Bielorrusia, gran aliado de Vladimir Putin, le hizo esta declaración a un enviado de Nicolás Maduro y lo invitó a visitar Minsk.

Mientras el mundo está pendiente de la charla telefónica entre Nicolás Maduro y Vladimir Putin por un supuesto apoyo ruso, se encendieron las alarmas al conocerse que el presidente de Bielorrusia le dijera a un enviado del dictador venezolano que "siempre será bienvenido" en Minsk.

Así lo dio a conocer la agencia de noticias estatal bielorrusa Belta, quien reveló que el mandatario Alexander Lukashenko había conversado con este representante del régimen chavista el pasado 25 de noviembre. Allí también el presidente bielorruso dijo que es hora de que Maduro visite su país.

Esto hizo ruido a nivel internacional, al mismo tiempo empezaron a multiplicarse versiones de que el líder de Venezuela estaría buscando refugio. De hecho, radios en Colombia ya hablan de un plan de escape. Según comentan, Maduro y la cúpula del Cartel de los Soles irían a Rusia.

¿Qué condición habría puesto Nicolás Maduro para abandonar Venezuela? De acuerdo a lo revelado por fuentes a la agencia Reuters, Maduro también había hablado con Donald Trump el 21 de noviembre, donde le habría dicho al presidente estadounidense que estaba listo para abandonar Venezuela, siempre y cuando se garantizara una amnistía legal completa, no solo para él sino también para su familia.