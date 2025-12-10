Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a Venezuela y sube la tensión regional

La tensión entre EE.UU. y Venezuela volvió a escalar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump , informara que su Gobierno interceptó y confiscó un enorme petrolero frente a las costas venezolanas. En Casa Blanca, el mandatario sostuvo que se trató del “más grande jamás incautado”, reforzando así el tono desafiante de su administración hacia Nicolás Maduro.

Horas antes, la agencia Bloomberg había adelantado que una embarcación sancionada por Estados Unidos había sido retenida en aguas cercanas a Venezuela. La maniobra, señalan especialistas, podría entorpecer aún más la exportación de crudo venezolano, ya que otros transportistas evaluarían con mayor cautela continuar operando en la zona.

“Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela”, dijo Trump. “Un gran petrolero, muy grande, el más grande jamás incautado, de hecho”.

El presidente no ofreció ninguna explicación detallada sobre la medida, diciendo solo que fue incautada “por muy buena razón” y señalando que su Gobierno pronto publicaría información adicional. Al ser preguntado sobre qué pasaría con el petróleo que transportaba el petrolero, Trump dijo: “Nos lo quedamos, supongo”.

El episodio coincidió con la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, donde debió presentarse la líder opositora María Corina Machado , quien no asistió aunque aseguró que viajará a Noruega en las próximas horas. El clima diplomático ya venía enrarecido por las acusaciones de la Casa Blanca contra Maduro, a quien responsabiliza de encabezar una organización criminal conocida como el Cartel de los Soles, algo que Miraflores rechaza de manera terminante.

Escala la tensión entre EE.UU. y Venezuela

En paralelo, desde septiembre las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, operaciones que, según datos oficiales, dejaron más de 80 tripulantes muertos.

Trump insiste en que los ataques dentro del territorio venezolano comenzarán “muy pronto”, mientras Maduro convoca a la población a sumarse a milicias civiles para enfrentar lo que describe como una amenaza directa.

A pesar de la ofensiva, PDVSA mantiene actividades de perforación en conjunto con Chevron, amparada por una licencia del Departamento del Tesoro que permite a la petrolera estadounidense operar sin quedar alcanzada por el régimen de sanciones.