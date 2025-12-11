Megaoperativo en Río de Janeiro: mil policías irrumpieron en una favela contra el Comando Vermelho

Mil policías tomaron el Complejo do Salgueiro de Río de Janeiro para detener a jefes del Comando Vermelho, en una nueva fase de la Operación Contención.

Cerca de un millar de policías irrumpieron este jueves en el Complejo do Salgueiro, un conjunto de favelas de São Gonçalo, Río de Janeiro, en búsqueda de cabecillas del Comando Vermelho. Foto: EFE

Río de Janeiro volvió a amanecer sitiado por las fuerzas de seguridad. Cerca de un millar de policías —880 de la Militarizada y 120 de la Civil— irrumpieron este jueves en el Complejo do Salgueiro, un conjunto de favelas de São Gonçalo, en búsqueda de cabecillas del Comando Vermelho, la organización criminal más poderosa del estado.

La intervención forma parte de la segunda fase de la Operación Contención, el mismo operativo que a fines de octubre terminó convertido en la acción policial más letal en la historia reciente de Brasil, con un saldo de 122 muertos, incluidos cinco agentes. Esta vez, aunque los uniformados fueron recibidos con disparos en distintos puntos del territorio, las autoridades no reportaron heridos ni detenciones hasta el mediodía.

El objetivo central era ejecutar 44 órdenes de captura contra integrantes de la facción, entre ellos su principal blanco: Antonio Ilário Ferreira, alias Barricó, un histórico narcotraficante de 61 años que dirige a los pistoleros del Vermelho en São Gonçalo. Ferreira, que había sido condenado a 27 años de cárcel en un penal de máxima seguridad en Mato Grosso do Sul, recuperó la libertad en 2019 por un beneficio judicial y desde entonces permanece prófugo.

Los agentes avanzaron con el apoyo de dos helicópteros y 20 vehículos blindados, enfrentándose no sólo a los intercambios de disparos sino también a las clásicas barricadas levantadas por bandas locales, varias de ellas incendiadas para bloquear los accesos. Según informaron los responsables del operativo, gran parte de esas estructuras fue desmontada y se retiraron de las calles varios autos calcinados.

Frenar la expansión del Comando Vermelho La Operación Contención busca frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, un grupo surgido en las cárceles de Río en los años 70 y que se extendió con fuerza hacia otros estados e incluso a países limítrofes.