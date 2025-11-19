Río de Janeiro: nuevo avance policial contra el Comando Vermelho dejó muertos y heridos

Una nueva etapa de la Operación Contención volvió a tensar este miércoles a Río de Janeiro . El procedimiento, enfocado en frenar el avance del Comando Vermelho , terminó con dos presuntos miembros del grupo narco muertos , otros dos heridos y 18 detenidos en distintos puntos de la Zona Oeste.

El operativo comenzó antes del amanecer, cuando fuerzas policiales cercaron por completo Vila Kennedy. En ese marco, un grupo de sospechosos que intentó escapar fue seguido por efectivos del Batallón de Patrulla de Carreteras (BPVE). La persecución se extendió hasta el área de Realengo, donde un fuerte intercambio de disparos dejó a cuatro hombres baleados.

Dentro de la comunidad, los agentes hallaron una importante cantidad de droga escondida en un cuarto inutilizado de la Escuela Municipal Joaquim Edson de Camargo.

La Policía Civil sostuvo que la facción criminal utilizó ese espacio para ocultarse y eludir los operativos. El Departamento de Educación aclaró que las sustancias —marihuana, cocaína y crack— estaban en un sector del colegio que ya no tenía uso.

La intervención policial obligó a suspender las actividades en al menos 16 establecimientos educativos, mientras que dos centros de salud quedaron fuera de servicio por prevención. Además, unas 32 líneas de colectivos desviaron su recorrido para resguardar a choferes y pasajeros en la zona.

Del despliegue participaron unidades de élite como el Comando de Operaciones Especiales (COE), el BOPE, la Coordinación de Recursos Especiales (CORE) y divisiones especializadas en robo de vehículos y narcóticos. Vila Kennedy sigue siendo un territorio clave para el Comando Vermelho, que busca desde allí avanzar sobre sectores dominados por rivales del Terceiro Comando Puro.

Este episodio se suma al megaoperativo del 28 de octubre en los complejos de Penha y Alemão, también enmarcado en la Operación Contención, que terminó con 121 muertos —incluidos cuatro agentes— y marcó uno de los golpes más duros en la disputa por el control territorial en Río de Janeiro.