Era modelo, la rompía en Brasil y ahora se convirtió en monja: quién es la "hermana Eva"

La historia de Kamila Rodrigues Cardoso se hizo viral. La joven de Brasil dejó su carrera como modelo y se hizo monja a los 21 años.

La modelo Kamila Rodrigues Cardoso acaparó la atención en Brasil tras un cambio de vida radical: se convirtió al cristianismo militante. La joven de 21 años, originaria de Minas de Gerais, se hizo viral luego de ser captada en video vendiendo artículos de culto en las calles de Goiania, Goiás.

El cambio de vida de Kamila A los 18 años, tras haber participado en varios concursos de belleza, Kamila Cardoso cambió completamente de rumbo. En el último tiempo se unió a la congregación de Sancta Dei Genitrix, una institución que no está afiliada a la Iglesia católica romana, y ahora la conocen como la Hermana Eva.

Una monja 2.0 A pesar de su nueva vida, la Hermana Eva mantiene una activa presencia en internet y su historia sigue generando interés. De manera similar a otros miembros de su congregación, comparte su labor social y mensajes religiosos en sus redes.